La programación de la primera fecha del Campeonato Nacional 2018

Este viernes regresa toda la acción del futbol chileno con el comienzo del Campeonato Nacional, torneo que se jugará durante toda la temporada 2018.

Colo Colo, actual campeón, hará su estreno este sábado cuando enfrente a Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán"

Universidad de Chile, por su parte, disputará uno de los duelos más atractivos de la jornada, cuando enfrente este domingo a Unión Española en el Estadio Nacional.

El encargado de abrir los fuegos, el viernes 2 de febrero, será Universidad Católica, recibiendo a Deportes Temuco en San Carlos de Apoquindo.

Revisa los horarios de todos los partidos de la Primera División junto a Cooperativa.cl.

Campeonato Nacional - Primera fecha

Viernes 2 de febrero

Universidad Católica vs. Deportes Temuco, 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 3 de febrero

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Palestino vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio La Cisterna.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo"

Domingo 4 de febrero

Everton vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Audax Italiano vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Lunes 5 de febrero

San Luis vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".