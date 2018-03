La programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018

El viernes 16 de marzo comenzará la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018, con el duelo entre Deportes Temuco y Palestino que se disputará en el Estadio "Germán Becker".

El torneo sufrirá un receso de una semana, debido a que el próximo domingo se realizará el cambio del mando del gobierno en Valparaíso, que como es usual deberá contar con gran resguardo policial.

El sábado 17, en tanto, U. de Chile visitará a Everton en el Estadio Sausalito, mientras que el domingo U. de Concepción recibirá a Colo Colo en el Estadio "Ester Roa" y U. Católica enfrentará a U. Española en San Carlos.

La jornada finalizará el lunes 19 con el choque entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio CAP de Talcahuano.

Revisa la programación completa a continuación:

Campeonato Nacional 2018 - Sexta fecha

Viernes 16 de marzo

- Deportes Temuco vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Sábado 17 de marzo

- Everton vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

- San Luis vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Curicó Unido vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 18 de marzo

- Universidad de Concepción vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".

- Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Universidad Católica vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio San Carlos.

Lunes 19 de marzo

- Huachipato vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio CAP.