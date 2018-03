Los resultados de la sexta fecha del Campeonato Nacional y Primera B

La sexta fecha del Campeonato Nacional 2018 arranca este viernes y se jugará hasta el próximo lunes, con equipos que buscarán mejorar su situación en la tabla y otros que intentarán continuar en la senda del triunfo.

En tanto, en la Primera B los equipos que aspiran a llegara la división de honor muestran sus armas para escalar posiciones y afirmar su ruta rumbo a la Primera División.

Sigue el resultado de todos los partidos junto a Cooperativa.cl.

Campeonato Nacional 2018 - Sexta fecha

Viernes 16 de marzo

- Deportes Temuco 2-1 Palestino. Segundo tiempo. Estadio "Germán Becker". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 18' Alfredo Abalos (TEM); 2-0: 50' Kevin Harbottle (TEM); 2-1: 65' Roberto Gutiérrez (PAL)

Sábado 17 de marzo

- Everton vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

- San Luis vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Curicó Unido vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 18 de marzo

- Universidad de Concepción vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".

- Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Universidad Católica vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio San Carlos.

Lunes 19 de marzo

- Huachipato vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio CAP.

Primera B - Sexta fecha

Viernes 17 de marzo

- Barnechea 1-1 Rangers. Segundo tiempo. Estadio Municipal de Barnechea.

1-0: 22' Bayron Opazo (BAR); 1-1: 41' Pablo Soda (RAN)

Sábado 17 de marzo

- Coquimbo Unido vs. Deportes Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Deportes La Serena vs. Santiago Morning. 20:00 horas. Estadio La Portada.

Domingo 18 de marzo

- Cobreloa vs. Deportes Valdivia. 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- San Marcos vs. Deportes Melipilla. 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

- Ñublense vs. Unión San Felipe. 19:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Lunes 19 de marzo

- Magallanes vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.