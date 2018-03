Miguel Riffo en su presentación en Deportes Iquique: Saldremos a ganarle a la UC

El nuevo director técnico de Deportes Iquique Miguel Riffo fue presentado este miércoles oficialmente como entrenador de los "Dragones Celestes", oportunidad en la que aseguró que en su debut ante Universidad Católica su equipo saldrá a ganar.

"Estoy muy contento de ser el entrenador de Deportes Iquique, también muy agradecido de la confianza que han depositado en mí y mi cuerpo técnico lo que se concreta hoy", comenzó diciendo en la conferencia de prensa que brindó este miércoles.

El jugador que aseguró haber asumido un "compromiso muy grande", también habló del choque del próximo domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante Deportes Iquique.

"Tenemos un partido muy difícil el fin de semana ante Universidad Católica, el que prepararemos de la mejor forma. Jugaremos el partido para ganar y esperemos que nos vaya bien", expuso.

"Los objetivos, sin duda, van a ser altos porque yo como entrador y como persona en la vida siempre me he propuesto grandes objetivos y he tratado de cumplirlos", sentenció.