Romai Ugarte: Renuncié al CDF porque no podía estar donde me seguían enjuiciando

El periodista Romai Ugarte aclaró que su salida del Canal del Fútbol se dio de mutuo acuerdo, luego del grosero gesto que realizó hace tres semanas durante la presentación de su compañera de profesión Grace Lazcano en el programa "En el Nombre del Fútbol".

"Renuncié al canal porque no podía estar donde no me sentía seguro y la gente me seguía enjuiciando", dijo Ugarte en conversación con Las Ultimas Noticias, en la cual acusó que las imágenes se filtraron desde la propia estación y dijo que fue una broma entre él, un camarógrafo y un tramoyista.

"Ese gesto nunca se lo hice a Grace. Eso pasó hace tres semanas y en el canal lo sabían, porque di mi explicación. Ese día yo estaba con un camarógrafo y un tramoya e hice un gesto que no correspondía. Y lo asumo, pero nunca fue para ella", dijo al matutino.

Además, el profesional dijo que el editor del programa, Pablo Flamm, sabía que "no era un gesto para ella, porque se lo dije hace tras semanas y nuevamente el lunes en la noche".

"Hablé con Grace también, por eso ella después dice no tener por qué no creerme. Y Pablo me dijo: yo te creo, Romai", apuntó. Además, criticó las palabras que le dedicó Gary Medel en Twitter.

"Gary Medel escribió contra mí. ¿Me conoce, no tiene familia? ¿Es el bastión moral de este país? Y todos tirándome a mí. Jamás he sido misógino ni he hablado contra una mujer. Nunca en mi vida. Como mi hija tuvo que recibir miles de mensajes y me despertó llorando, como mi hija en Australia que pensaba que me había muerto", señaló.

Luego, Ugarte detalló que la imagen "nunca salió al aire, por eso la primera impresión. La cámara es arriba, yo estaba con los camarógrafos mirando al lado, esa cámara nunca salió al aire. Por eso queda esa impresión y todo el mundo la tiene, es válido".

"Cometí un error y lo asumo. Grace estuvo en la primera etapa de este canal y hacía partidos en cancha en CDF Radio y siempre la apoyé (...) Jamás he pensado que la mujer no pueda estar en el deporte o en el fútbol, jamás. Siempre he apoyado que mi hija sea profesional e independiente.

Para cerrar, dijo que Grace Lazcano "es una persona joven que sabe de qué esta hablando, tiene información, ve bien el fútbol, discute, habla".

"Sé que no puedo hacer ese gesto como otras cosas, pero me tocó y ya, estamos siempre expuestos", terminó.