Angelo Henríquez: No estoy a gusto en Croacia, espero llegar a una liga más competitiva pronto

El delantero nacional Angelo Henríquez, uno de los nominados por Juan Antonio Pizzi para disputar la China Cup, aseguró no estar a gusto en Dinamo Zagreb de Croacia por lo que espera poder llegar a una liga más competitiva para recuperar la motivación perdida.

"En lo personal no me siento tan motivado como al principio y lo que pienso ahora es en algún cambio. Ahora el tema de la selección me motiva, siempre me gusta venir, es distinto a estar jugando por el club. Ahora, en los futbolístico, espero tener una mejora en lo personal", dijo a Diario La Tercera.

Con respecto a si está a gusto en Croacia, contestó: "Honestamente no. Al principio empecé muy bien, estaba contento, también me estaba yendo bien... Después de la Copa América (de 2015) como que me desconecté un poco del club en cierto sentido y no volví a tener la misma conexión que tuve al principio".

Ante la posibilidad de replicar la fórmula de Nicolás Castillo y volver al fútbol chileno, apuntó: "Le tengo mucho cariño a la U, sé que la liga chilena es fuerte, pero mi meta es poder triunfar en Europa. Empezar con algún equipo en alguna liga de las fuertes de allá, esa es mi meta y estoy cerca de eso. Espero poder llegar a alguna liga más competitiva de Europa pronto".

Además, agregó: "A mí no se me va a olvidar jugar al fútbol, pero sí en este momento estoy buscando algún cambio para poder volver a sentir esa pasión por el fútbol, ese amor por el fútbol que en un club en el que uno no está muy feliz se pierde un poco. Esperemos que pueda cambiar pronto".