Benfica de Portugal presentó al chileno Simón Ramírez

El joven lateral chileno Simón Ramírez fue presentado como refuerzo de Benfica de Portugal, elenco en el que firmó un contrato hasta 2023. El ex Huachipato usará la camiseta 99 y a los 18 años buscará consolidarse en Europa, donde su primer desafío será defender la camiseta de la filial del club.

El futbolista que jugó el Mundial Sub 17 en 2015 comentó la importancia de ser formado en elenco acerero: "Cada profesor que tuve me enseñó algo importante. Huachipato es la base de lo que soy como futbolista, agradezco a todos los profesores que tuve y que me sirvieron mucho para llegar a Benfica".

"Desde los 10 años de edad toda mi formación fue en Huachipato y me voy con la experiencia de debutar profesionalmente en un primer equipo. De todo esto valoro las buenas personas que conocí, desde el utilero hasta los profesores y compañeros del primer equipo y las inferiores", añadió.

Ramírez no disputará el Sudamericano Sub 20 de Ecuador que comenzará el próximo 18 de enero.

De esta forma, Ramírez será el cuarto chileno en defender la camiseta roja del cuadro de Lisboa, tras Nicolás Canales, Cristian Uribe y Alejandro Escalona.