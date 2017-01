Fabián Orellana: "Berizzo fue una persona muy desleal conmigo"

El delantero chileno Fabián Orellana habló de la decisión de Eduardo Berizzo de marginarlo en Celta por una supuesta falta de respeto y aseguró que el DT traspasó algo personal al plano profesional y que fue desleal con él.

"Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparando con lo que ha pasado anteriormente no es nada. Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo, y que él traspasó al lado profesional"; comenzó diciendo en entrevista con Emol.

"Como el entrenador no entró en detalles, tampoco quiero entrar en detalles de lo que pasó. Sí tengo que decir que para mí Berizzo fue una persona muy desleal conmigo", agregó al respecto el ex Audax Italiano.

En cuanto al problema que hoy lo tiene buscando nuevo club, advirtió que no fue algo inaceptable y que "no es la primera vez que tiene problemas con algún jugador. Cuando intenté pedir disculpas a él, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar".

"Para mí son temas personales. No sé qué más. Fue el primer problema que tuve con él. Desde que llegué a Celta nunca tuve problemas, fui uno de los jugadores que más rindió, más jugó, y si tuviera problemas con algún entrenador o con el club, no habría jugado todo lo que jugué", agregó.

En cuando al apoyo del club hacia el entrenador, advirtió que "el club, al final, estaba en el medio. Mucho no podía hacer, en todo caso, tenía que apoyar a su entrenador... Son cosas personales. No quiero incomodar a ninguno con mi declaración. No puedo decir las cosas que me dijeron".

Orellana, adamás aclaró: "Jamás he recordado nada personal con él. No tengo esa confianza para recordarle cosas personales. No fue algo tan grave como lo pinta el entrenador. Pero cada uno piensa como quiere".

Con respecto a su futuro, indicó: "Tengo contrato con Celta y veré con calma qué pasa en estas dos semanas para tomar una decisión. Mientras, tengo que entrenar con el equipo, pero sin que me consideren... Como quedan dos semanas, quizás sale algo, quizás me quedo. Hay que tener paciencia".

"Me gustaría quedarme en el Celta, pero me cerraron las puertas. Si me tengo que ir, me iré de una manera que no quería. Y mucha gente no está de acuerdo en que me vaya así. Pero si el entrenador así lo quiso y el club así lo quiso, tengo que hacer las maletas", sentenció.