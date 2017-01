Justicia argentina no emitió orden de captura contra Luciano Cabral

El ex seleccionado chileno sub 20 Luciano Cabral fue desvinculado del asesinato de Joan Ariel Villegas, ocurrido durante una riña cuando el 2017 apenas comenzaba. Cabe recordar que en algunas versiones periodísticas lo ubicaban como prófugo, sin embargo, el Diario Uno de Mendoza aseguró que "la policía confirmó que la Justicia no emitió ninguna orden de captura que lleve el nombre del futbolista".

El padre del futbolista, José Cabral y un joven de 17 años fueron capturados en Mendoza. Los aprehendidos en la causa fueron imputados por el homicidio y el juez ordenó que permanezcan en prisión preventiva.

De acuerdo al medio argentino, durante los allanamientos que realizó la policía para detenerlo, se halló ropa y calzado que tendrían manchas de sangre. Además señala que "se constató que a la víctima la golpearon salvajemente entre varias personas y lo remataron con un pedazo de hormigón contra la cabeza. El parte oficial indicó que murió desangrado y con hundimiento de cráneo".

Además, de los dos detenidos como posibles autores del crimen, la División Investigaciones continúa con una ardua investigación, ya que la cantidad de personas que formaron parte del grupo que dio muerte a Joan Ariel Villegas pasó de cuatro a cinco y con el correr de las horas se estiró a seis. Serían cinco hombres más una mujer los que actuaron el domingo a la mañana.