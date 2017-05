La acción de los chilenos en las principales ligas de Europa

Este fin de semana se vive una nueva jornada de fútbol en todo el mundo, con varios futbolistas chilenos buscando terminar de la mejor manera la temporada en el fútbol europeo.

Sábado 20 de mayo

Liga alemana

- Bayern Munich (Arturo Vidal) 4-1 Friburgo, Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 3' Arjen Robben (BM); 2-0: 73' Arturo Vidal (BM); 2-1: 75' Nils Petersen (FRI); 3-1: 90' Franck Ribery 90' (BM); 4-1: 90+4' Joshua Kimmich (BM).

- Hertha Berlín 2-6 Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), Finalizado.

0-1: 5' Javier Hernández (BL); 0-2: 31' Kai Havertz (BL); 0-3: 45+1' Kai Havertz (BL); 0-4: 65' Stefan Kiessling (BL); 1-4: 71' Mitchell Weiser (HB); 1-5: 81' Charles Aránguiz (BL); 2-5: 86' Sami Allagui (HB); 2-6: 90' Joel Pohjanpalo (BL).

Domingo 21 de mayo

Liga italiana

- Genoa (Mauricio Pinilla) vs. Torino, 09:00 horas.

- AC Milan (Matías Fernández) vs. Bologna (Erick Pulgar), 09:00 horas.

- Lazio vs. Inter de Milán (Gary Medel), 14:45 horas.

Liga inglesa

- Arsenal (Alexis Sánchez) vs. Everton, 10:00 horas.

- Watford vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:00 horas.

Liga española

- Celta de Vigo (Marcelo Díaz y Pablo Hernández) vs. Real Sociedad, 10:45 horas.

- Valencia (Fabián Orellana) vs. Villarreal, 10:45 horas.

Liga croata

- Osijek vs. Dinamo Zagreb (Angelo Henríquez), 11:00 horas.