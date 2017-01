La acción de los chilenos que militan en el fútbol europeo

Este fin de semana algunos de los futbolistas chilenos que militan en las principales ligas de Europa verán acción en sus respectivas competencias locales y copas domésticas.

Entre los partidos destaca la visita de Arsenal de Alexis Sánchez a Southampton por la Copa FA en Inglaterra. En Alemania, en tanto, Charles Aránguiz y Bayer Leverkusen enfrentarán a Borrusia Monchengladbach por la Bundesliga.

Revisa los resultados de cada partido junto a Cooperativa.cl.

Sábado 28 de enero

Liga alemana

- Werder Bremen 1-2 Bayern Munich (Arturo Vidal), Finalizado.

0-1: 30' Arjen Robben (MUN); 0-2: 45+1' David Alaba (MUN); 1-2: 50' Max Kruse (BRE)

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) 2-3 Borussia Mönchengladbach, Finalizado.



1-0: 31' Jonathan Tah (LEV); 2-0: 34' Javier Hernández (LEV); 2-1: 52' Lars Stindl (MON); 2-2: 58' Lars Stindl (MON); 2-3: 72' Raffael (MON)

FA Cup en Inglaterra

- Crystal Palace 0-3 Manchester City (Claudio Bravo). Finalizado.

0-1: 43' Raheem Sterling (MCI); 0-2: 71' Leroy Sané (MCI); 90+3' Yaya Touré (MCI)

- Southampton 0-5 Arsenal (Alexis Sánchez). Finalizado. Síguelo por el Marcador Virtual de Cooperativa.

0-1: 15' Danny Welbeck (ARS); 0-2: 21' Danny Welbeck (ARS); 0-3: 35' Theo Walcott (ARS); 0-4: 69' Theo Walcott (ARS), 0-5: 84'; Theo Walcott (ARS)

Segunda división española

- Gimnástic de Tarragona (Juan Delgado) 0-0 Huesca, Finalizado.

- Real Valladolid (Igor Lichnovsky) 2-1 Rayo Vallecano, Finalizado.

1-0: 3' Manucho (VLL); 1-1: 63' José Manuel Arnáiz (RAY); 2-1: 67' Juan Villar (VLL).

Liga belga

- Sint Truiden (Cristián Cuevas) 3-0 Oostende, Finalizado.

1-0: 30' Brandon Mechele (STR); 2-0: 57' Igor Vetokele (STR); 3-0: 72' Igor Vetokele (STR).

Liga italiana

- Inter de Milán (Gary Medel) 3-0 Pescara, Finalizado.

1-0: 23' Danilo D'Ambrosio (INT); 2-0: 42' Joao Mario (INT); 3-0: 73' Éder (INT).

Liga española

- Leganés 0-2 Celta de Vigo (Pablo Hernández y Marcelo Díaz), Finalizado

1-0: 32': Álvaro Lemos (CTV); 2-0 66' John Guidetti (CTV)

Domingo 29 de enero

Liga española

- Real Betis (Felipe Gutiérrez) vs. FC Barcelona, 08:00 horas.

Liga turca

- Basaksehir vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 09:00 horas.

Liga italiana

- Cagliari (Mauricio Isla) vs. Bologna (Erick Pulgar), 11:00 horas.

- Fiorentina vs. Genoa (Mauricio Pinilla), 11:00 horas.

- Udinese vs. AC Milan (Matías Fernández), 11:00 horas.

Amistosos

- Dinamo Zagreb (Angelo Henríquez) vs. Zilina, 12:00 horas.

Lunes 30 de enero

Amistosos

- Odd vs. Kalmar (Marko Biskupovic), 14:00 horas.

Segunda división alemana

- Hannover (Miiko Albornoz) vs. Kaiserlautern, 16:15 horas.