La agenda de los chilenos en el exterior para el primer fin de semana de noviembre

Los futbolistas chilenos que militan en las distintas ligas del mundo verán acción durante el primer fin de semana de noviembre, penúltimo mes de 2017.

El sábado, FC Bayern Munich del volante nacional Arturo Vidal jugará el clásico ante Borussia Dortmund, en una jornada en la que también verán acción Charles Aránguiz y Miiko Albornoz en la liga alemana.

En tanto, Manchester City del portero chileno Claudio Bravo y Arsenal FC del delantero nacional Alexis Sánchez chocarán el domingo en uno de los duelos más atractivos de la Premier League.

Revisa la programación aquí:

Viernes 3 de noviembre

Liga de Emiratos Arabes Unidos

Al Sharjah (César Pinares) vs. Emirates Club, 09:55 horas.

Serie B de Brasil

Internacional (Felipe Gutiérrez) vs. CRB, 18:15 horas.

Liga mexicana

Morelia (Diego Valdés, Rodrigo Millar y Sebastián Vegas) vs. Cruz Azul (Felipe Mora, Martín Rodríguez, Enzo Roco y Francisco Silva), 22:00 horas.

Segunda división mexicana

Atlante (Juan Abarca y Felipe Reynero) vs. Cimarrones de Sonora, 22:00 horas.

Leones Negros vs. Celaya (Luis Pavez), 23:00 horas.

Sábado 4 de noviembre

Liga mexicana

Tijuana vs. León (Juan Cornejo, Alvaro Ramos y Maximiliano Cerato), 00:00 horas.

Pachuca (Edson Puch y Angelo Sagal) vs. Querétaro, 22:06 horas.

Superliga China

Shandong Luneng vs. Hebei Fortune (Manuel Pellegrini), 04:00 horas.

Liga turca

Kasimpasa vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 08:00 horas.

Kayserispor (Gonzalo Espinoza) vs. Trabzonspor, 08:00 horas.

Osmanlispor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:30 horas.

Liga española

Valencia (Fabián Orellana) vs. Leganés, 09:00 horas.

Alavés (Guillermo Maripán) vs. Espanyol, 14:30 horas.

Segunda división italiana

Frosinone vs. Parma (Francisco Sierralta), 11:00 horas.

Liga alemana

Augsburgo vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 11:30 horas.

RB Leipzig vs. Hannover (Miiko Albornoz), 11:30 horas.

Borussia Dortmund vs. Bayern Munich (Arturo Vidal), 14:30 horas.

Liga italiana

Bologna (Erick Pulgar) vs. Crotone, 14:00 horas.

Liga argentina

San Lorenzo (Paulo Díaz) vs. Banfield, 16:15 horas.

Rosario Central (Alfonso Parot) vs. Atlético Tucumán, 18:05 horas.

Serie A de Brasil

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Fluminense, 18:00 horas.

Domingo 5 de noviembre

Segunda división mexicana

Dorados (Josepablo Monreal) vs. Atlético San Luis (Oscar Hernández), 00:00 horas.

Liga turca

Akhisar Belediye vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 08:00 horas.

Goztepe vs. Besiktas (Gary Medel), 13:30 horas.

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Arsenal FC (Alexis Sánchez), 11:15 horas.

Liga española

Celta (Pedro Pablo Hernández) vs. Athletic de Bilbao, 12:15 horas.

Liga holandesa

PSV Eindhoven vs. Twente (Cristian Cuevas), 12:45 horas.

Segunda división española

Real Valladolid vs. Nástic (Juan Delgado), 14:00 horas.

Liga croata

Belupo vs. Dinamo Zagreb (Angelo Henríquez), 15:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Marcelo Díaz, Bryan Rabello y Nicolás Castillo) vs. Santos Laguna, 15:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Necaxa (Matías Fernández, Manuel Iturra, Igor Lichnovsky y Felipe Gallegos), 22:00 horas.

Veracruz vs. Toluca (Osvaldo González), 22:15 horas.

Serie A de Brasil

Cruzeiro vs. Atletico Paranaense (Esteban Pavez), 16:00 horas.

Chapecoense vs. Sport Recife (Eugenio Mena), 18:00 horas.

Liga boliviana

Jorge Wilstermann (Raúl Olivares) vs. Bolívar, 18:15 horas.

Lunes 6 de noviembre

Serie B de Brasil

Luverdense vs. Internacional (Felipe Gutiérrez), 19:00 horas.