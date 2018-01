La agenda de los chilenos en el exterior para el último fin de semana de enero

Este fin de semana el fútbol en el mundo continúa con su acción y los chilenos intentarán mantener el ritmo de competición con múltiples duelos en los torneos domésticos en cada país.

Bayern Munich de Arturo Vidal verá acción el sábado en el duelo ante Hoffenheim por la Bundesliga.

En tanto, el domingo, Alavés de Guillermo Maripán intentará bajar al líder de la liga española, el poderoso FC Barcelona.

Revisa todos los horarios para el fin de semana junto a Cooperativa.cl.

Sábado 27 de enero

Liga turca

- Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 07:30 horas.

- Goztepe vs. Kayserispor (Gonzalo Espinoza), 10:00 horas.

Serie B italiana

- Parma (Francisco Sierralta) vs. Novara, 11:00 horas.

Liga alemana

- Bayern Munich (Arturo Vidal) vs. Hoffenheim, 11:30 horas.

Liga española

- Málaga (Manuel Iturra) vs. Girona, 14:30 horas.

Liga holandesa

Twente (Cristián Cuevas) vs. PSV Eindhoven, 15:45 horas.

Campeonato Paranaense

- Atlético Paranaense (Esteban Pavez) vs. Cianorte, 16:00 horas.

Campeonato Baiano

- Bahía (Eugenio Mena) vs. Fluminense de Feira, 17:00 horas.

Liga mexicana

- Lobos BUAP vs. Pumas UNAM (Nicolás Castillo y Marcelo Díaz), 20:00 horas.

- Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. Pachuca (Angelo Sagal), 22:00 horas.

- León (Juan Cornejo y Alvaro Ramos) vs. Necaxa (Igor Lichnovsky, Marcelo Allende, Víctor Dávila Matías Fernandes y Luis Gallegos), 22:06 horas.

Domingo 28 de enero

Liga italiana

- Napoli vs. Bologna (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Liga alemana

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Mainz, 11:30 horas.

- Hannover 96 (Miiko Albornoz) vs. Wolfsburgo, 14:00 horas.

Segunda división española

- Sporting de Gijón vs. Nástic (Juan Delgado), 12:00 horas.

FA Cup

- Cardiff vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:00 horas.

Liga turca

- Trabzonspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:00 horas.

Campeonato Carioca

- Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Boavista, 16:00 horas.

Liga española

- Barcelona vs. Alavés (Guillermo Maripán), 16:45 horas.

Liga mexicana

- Club América vs. Atlas (Christofer Toselli y Angelo Henríquez), 00:00 horas.

- Toluca (Osvaldo González) vs. Cruz Azul (Martín Rodríguez, Felipe Mora, Enzo Roco y Francisco Silva), 15:00 horas.

Lunes 29 de enero

Liga española

- Celta de Vigo (Pedro Pablo Hernández) vs. Real Betis, 17:00 horas.

Liga argentina

- Gimanasia vs. Rosario Central (Alfonso Parot), 19:00 horas.