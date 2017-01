La agenda de los chilenos en el exterior para este fin de semana

Los futbolistas chilenos que militan en las principales ligas del mundo verán acción esta semana en sus respectivos equipos, buscando conseguir los objetivos competentes.

Revisa la agenda de los futbolistas nacionales:

Viernes 13 de enero

Qatar Stars League

Al Arabi (Luis Jiménez) vs. Al-Kharitiyath, 12:30 horas.

Súper Liga de Turquía

Bursaspor (Cristóbal Jorquera) vs. Trabzonspor, 14:00 horas.

Segunda división de España

Cádiz vs. Real Valladolid (Igor Lichnovsky), 16:00 horas.

Sábado 14 de enero

UEE League de Emiratos Arabes Unidos

Al-Wahda (Jorge Valdivia) vs. Hatta, 10:10 horas.

Premier League

Swansea vs. Arsenal FC (Alexis Sánchez), 12:00 horas.

Serie A italiana

Crotone vs. Bologna (Erick Pulgar), 14:00 horas.

Inter de Milán (Gary Medel) vs. Chievo Verona, 16:45 horas.

Segunda división de España

UCAM Murcia vs. Nástic (Juan Delgado), 14:00 horas.

Liga española

Atlético de Madrid vs. Real Betis (Felipe Gutiérrez), 14:30 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. Morelia (Rodrigo Millar y Diego Valdés), 20:00 horas.

Pachuca (Sergio Vergara) vs. Jaguares de Chiapas, 22:06 horas.

Domingo 15 de enero

Liga mexicana

Necaxa (Marcos González, Felipe Gallegos, Manuel Iturra, Edson Puch y Nicolás Maturana) vs. León (Juan Cornejo), 00:00 horas.

Pumas (Nicolás Castillo y Bryan Rabello) vs. Cruz Azul (Martín Rodríguez, Francisco Silva y Enzo Roco), 15:00 horas.

Toluca (Osvaldo González) vs. América, 19:00 horas.

Santos Laguna vs. Veracruz (Felipe Flores), 21:00 horas.

Serie A italiana

Cagliari (Mauricio Isla) vs. Genoa (Mauricio Pinilla), 08:30 horas.

Liga inglesa

Everton vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:30 horas.

Amistosos internacionales

Young Boys vs. Hannover (Miiko Albornoz), 11:00 horas.

Liga española

Celta (Marcelo Díaz, Pablo Hernández y Fabián Orellana) vs. Alavés, 12:15 horas.

Lunes 16 de enero

Serie A de Italia

Torino vs. AC Milan (Matías Fernández), 16:45 horas.