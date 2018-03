La agenda de los chilenos en el mundo para esta semana

Llega una nueva semana y la acción continúa en las principales ligas del mundo, con varios futbolistas chilenos como protagonistas.

Sigue la participación de los nacionales en el ámbito internacional a través de Cooperativa.cl.

Lunes 5 de marzo

Premier League de Inglaterra

- Crystal Palace - Manchester United (Alexis Sánchez), 17:00 horas.

Liga española

- Celta de Vigo (Pablo Hernández) - Las Palmas, 17:00 horas

Superliga turca

- Trabzonspor - Besiktas (Gary Medel), 14:00 horas.

Premier League de Arabia Saudita

- Al Ittihad (J.L. Sierra y Carlos Villanueva) - Al-Taawon, 14:30 horas.

Miércoles 7 de marzo

Octavos de final Champions LeagueManchester City (Claudio Bravo) vs. Basilea, 16:45 horas.

Brasil, campeonato Baiano

Bahia (Eugenio Mena) vs. Jequie, 21:45 horas.

Jueves 8 de marzo

Liga mexicanaPumas UNAM (Marcelo Díaz, Nicolás Castillo) vs. Lobos BUAP, 00:05 horas.

Viernes 9 de marzo

Liga turcaAlanyaspor (Junior Fernandes) vs. Basaksehir, 14:00 horas.

Liga mexicana

Morelia (Rodrigo Milla, Diego Valdés, Gastón Lezcano, Sebastián Vegas) vs. Veracruz, 22:00 horas.

Sábado 10 de marzo

BundesligaBayern Munich (Arturo Vidal) vs. Hamburgo, 11:30 horas.Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Monchengladbach, 14:30 horas.Hannover 96 (Miiko Albornoz) vs. Augsburgo, 11:30 horas.

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Real Madrid, 09:00 horas.

Málaga (Manuel Iturra) vs. Barcelona, 16:45 horas.

Premier League inglesa

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Liverpool, 09:30 horas.

Brasil, Campeonato Carioca

Volta Redonda vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 17:00 horas.

Liga mexicana

Cruz Azul (Enzo Roco, Martín Rodríguez, Franciso Silva, Felipe Mora) vs. Pachuca (Angelo Sagal), 20:00 horas.

Querétaro vs. Necaxa (Igor Lichnovsky, Marcelo Allende, Víctor Dávila, Matías Fernández, Luis Gallegos), 20:00 horas.

Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. Tijuana, 22:00 horas.

Liga turca

Besiktas (Gary Medel) vs. Genclerbirligi, 13:00 horas.

Domingo 11 de marzo

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo (Pablo Hernández), 12:15 horas.

Bologna (Erick Pulgar) vs. Atalanta, 11:00 horas.

Liga turca

Kayserispor (Gonzalo Espinoza) vs. Karabukspor, 7:30 horas.

Pumas UNAM (Marcelo Díaz, Nicolás Castillo) vs. Toluca (Osvaldo González), 15:00 horas.