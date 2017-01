La agenda de los chilenos por el mundo para este fin de semana

Este fin de semana continúa la acción de los futbolistas chilenos repartidos por el orbe, con varios jugadores buscando ser opción para la "Roja" de cara a los duelos de Clasificatorias de marzo.

Revisa los duelos a continuación.

Viernes 27 de enero

Copa Libertadores

- Independiente del Valle vs. Deportivo Municipal (Joao Ortiz), 21:15 horas.

Segunda división mexicana

- UAEM Potros (Luis Pavez Contreras y Francisco Pizarro) vs. Dorados (Patricio Rubio), 22:00 horas.

Amistosos

- San Lorenzo (Paulo Díaz) vs. Estudiantes de La Plata, 22:10 horas.

Sábado 28 de enero

Liga mexicana

- Tijuana vs. Cruz Azul (Martín Rodríguez, Enzo Roco y Francisco Silva), 00:00 horas.

- Atlas vs. Morelia (Diego Valdés, Rodrigo Millar y Sebastián Vegas), 22:00 horas.

- Monterrey vs. León (Juan Cornejo), 22:00 horas.

- Pachuca (Sergio Vergara) vs. Toluca (Osvaldo González), 22:06 horas.

Segunda división mexicana

- Murciélagos (DT Marco Antonio Figueroa) vs. Cimarrones de Sonora, 01:05 horas.

- Lobos BUAP (Héctor Mancilla) vs. Coras Tepic, 20:00 horas.

- Cafetaleros de Tapachula (Pablo González) vs. Alebrijes de Oaxaca, 22:00 horas.

- Celaya (Felipe Barrientos y Sergio Riffo) vs. Zacatepec Siglo, 22:00 horas.

Liga alemana

- Werder Bremen vs. Bayern Munich (Arturo Vidal), 11:30 horas.

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Borussia Mönchengladbach, 14:30 horas.

Segunda división portuguesa

- Gil Vicente vs. Benfica B (Simón Ramírez), 12:00 horas.

- Varzim (Felipe Villagrán) vs. Académico Viseu, 13:00 horas.

Liga de Qatar

- Al Arabi (Luis Jiménez) vs. Lekhwiya SC, 12:40 horas.

Segunda división española

- Gimnástic de Tarragona (Juan Delgado) vs. Huesca, 14:00 horas.

- Real Valladolid (Igor Lichnovsky) vs. Rayo Vallecano, 16:00 horas.

Liga belga

- Sint Truiden (Cristián Cuevas) vs. Oostende, 16:00 horas.

Liga italiana

- Inter de Milán (Gary Medel) vs. Pescara, 16:45 horas.

Liga española

- Leganés vs. Celta de Vigo (Pablo Hernández y Marcelo Díaz), 16:45 horas.

Liga venezolana

- Deportivo La Guaira (Felipe Núñez) vs. Atlético Socopo, 18:00 horas.

Domingo 29 de enero

Liga mexicana

- América vs. Veracruz (DT Carlos Reinoso y Felipe Flores), 00:00 horas.

- Pumas UNAM (Nicolás Castillo y Bryan Rabello) vs. Necaxa (Edson Puch, Marcos González, Nicolás Maturana, Manuel Iturra y Felipe Gallegos), 15:00 horas.

Liga española

- Real Betis (Felipe Gutiérrez) vs. FC Barcelona, 08:00 horas.

Liga turca

- Basaksehir vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 09:00 horas.

Liga italiana

- Cagliari (Mauricio Isla) vs. Bologna (Erick Pulgar), 11:00 horas.

- Fiorentina vs. Genoa (Mauricio Pinilla), 11:00 horas.

- Udinese vs. AC Milan (Matías Fernández), 11:00 horas.

Amistosos

- Dinamo Zagreb (Angelo Henríquez) vs. Zilina, 12:00 horas.

Liga boliviana

- San José vs. Bolívar (Ronnie Fernández), 16:00 horas.

- Jorge Wilstermann (Raúl Olivares) vs. Real Potosí, 18:15 horas.

Lunes 30 de enero

Amistosos

- Odd vs. Kalmar (Marko Biskupovic), 14:00 horas.

Segunda división alemana

- Hannover (Miiko Albornoz) vs. Kaiserlautern, 16:15 horas.