La agenda de los chilenos y el fútbol internacional para el último fin de semana de julio

Este fin de semana continúa la acción de los futbolistas chilenos por el mundo. Algunos viven las primeras jornadas en sus ligas, mientras que otros finalizan su puesta a punto de cara a la nueva temporada.

Revisa los encuentros en Cooperativa.cl.

Viernes 28 de julio

Liga mexicana

- Puebla vs. Morelia (Diego Valdés, Rodrigo Millar y Sebastián Vegas), 20:00 horas.

- Atlas vs. Pumas UNAM (Bryan Rabello y Nicolás Castillo), 22:00 horas.

Amistosos internacionales

- Ajax (HOL) vs. Hull (ING), 09:00 horas.

- Borussia Dortmund (ALE) vs. Espanyol (ESP), 14:00 horas.

Sábado 29 de julio

International Champions Cup

- Chelsea (ING) vs. Inter de Milán (ITA/Gary Medel), 07:35 horas.

- Manchester City (ING/Claudio Bravo) vs. Tottenham (ING), 18:00 horas.

- Real Madrid (ESP) vs. FC Barcelona (ESP), 19:30 horas.

Copa Emirates

- RB Leipzig (ALE) vs. Sevilla, 09:00 horas.

- Arsenal (ING/Alexis Sánchez) vs. Benfica, 11:20 horas.

Amistosos internacionales

- Brentford (ING) vs. Celta de Vigo (ESP/Pablo Hernández y Marcelo Díaz), 10:00 horas.

- Sporting de Lisboa (POR) vs. Fiorentina (ITA/Matías Fernández), 12:00 horas.

Supercopa de Francia

- AS Mónaco vs. Paris Saint-Germain, 15:00 horas.

Superliga china

- Shanghai Shenhua vs. Hebei Fortune (DT Manuel Pellegrini), 07:35 horas.

Liga brasileña

- Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Sao Paulo, 15:00 horas.

Liga peruana

- Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (Mauricio Viana), 16:00 horas.

MLS de Estados Unidos

- Atlanta United (Carlos Carmona) vs. Orlando City, 16:30 horas.

Liga boliviana

- Universitario de Sucre vs. Jorge Wilstermann (Raúl Olivares), 17:15 horas.

Liga mexicana

- Cruz Azul (Felipe Mora, Francisco Silva, Enzo Roco y Martín Rodríguez) vs. Chivas de Guadalajara, 18:00 horas.

- Pachuca (Angelo Sagal y Edson Puch) vs. América, 20:06 horas.

- Necaxa (Igor Lichnovsky, Víctor Dávila, Manuel Iturra y Felipe Gallegos) vs. Xolos de Tijuana, 22:00 horas.

Domingo 30 de julio

Copa Emirates

- RB Leipzig (ALE) vs. Benfica (POR), 09:00 horas.

- Arsenal (ING/Alexis Sánchez) vs. Sevilla (ESP), 11:20 horas.

Amistosos internacionales

- Bournemouth (ING) vs. Valencia (ESP/Fabián Orellana), 10:00 horas.

- Udinese (ITA/Francisco Sierralta) vs. Hannover (ALE/Miiko Albornoz), 11:00 horas.

- Valerenga (NOR) vs. Manchester United (ING), 13:00 horas.

- FC Porto (POR) vs. Deportivo La Coruña (ESP), 14:30 horas.

International Champions Cup

- AS Roma (ITA) vs. Juventus (ITA), 16:00 horas.

Liga sueca

- AIK vs. Kalmar (Marko Biskupovic), 11:30 horas.

Liga mexicana

- Toluca (Osvaldo González) vs. León (Juan Cornejo y Alvaro Ramos), 13:00 horas.

- Santos Laguna vs. Tigres UANL (Eduardo Vargas), 19:30 horas.

Liga brasileña

- Bahía vs. Sport Recife (Eugenio Mena), 15:00 horas.

Liga croata

- Osijek vs. Dinamo Zagreb (Junior Fernandes y Angelo Henríquez), 15:00 horas.

Lunes 31 de julio

Amistosos internacionales

- Hamburgo (ALE) vs. Antalyaspor (TUR), 12:00 horas.

- Koln (ALE) vs. Bolgona (ITA/Erick Pulgar), 14:00 horas.

Liga brasileña

- Vasco da Gama vs. Atlético Paranaense (Esteban Pavez), 19:00 horas.