La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para el primer fin de semana de 2018

Este fin de semana, el primero de este 2018, los futbolistas chilenos en el exterior podrán sumar minutos en sus competencias locales, a la espera de mejorar el panorama de sus equipos para el segundo semestre de campeonatos.

Entre las novedades destaca el arranque de la liga mexicana, la cual estará cargada de acción nacional gracias a la legión de jugadores chilenos que buscarán brillar en sus respectivos clubes.

Revisa los horarios a continuación junto a Cooperativa.cl.

Viernes 5

Amistosos internacionales

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Furth, 10:00 horas.

Liga mexicana

- Puebla vs. U.A.N.L. Tigres (Eduardo Vargas), 22:00 horas.

Sábado 6

Liga mexicana

- Atlas (Rodrigo Millar) vs. Club León (Juan Cornejo, Alvaro Ramos), 00:00 horas.

- Cruz Azul (Felipe Mora, Francisco Silva, Martín Rodríguez y Enzo Roco) vs. Tijuana, 20:00 horas

- Monterrey vs. Monarcas Morelia (Diego Valdés, Sebastián Vega), 22:00 horas.

- Pachuca (Edson Puch, Angelo Sagal) vs. UNAM Pumas (Nicolás Castillo, Marcelo Díaz, Bryan Rabello), 22:06 horas.

Italia - Serie A

Torino vs. Bologna (Erick Pulgar). 8:30 horas.

Amistosos internacionales

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Preussen Munster, 10:00 horas.

- Bielefeld vs. Hannover 96 (Miiko Albornoz), 10:30 horas.

- Stuttgart vs. Twente (Cristian Cuevas), 11:00 horas.

- Al Ahli Doha vs. FC Bayern Munich (Arturo Vidal), 11:30 horas.

Inglaterra - FA Cup

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Burnley, 12:00 horas.

Domingo 7

Liga mexicana

- Necaxa (Igor Lichnovsky, Matías Fernández, Luis Gallegos, Marcelo Allende, Víctor Dávila) vs. Veracruz, 00:00 horas.

- Toluca (Osvaldo González) vs. Guadalajara, 15:00 horas.

Inglaterra - FA Cup

- Nottingham vs. Arsenal (Alexis Sánchez), 13:00 horas.

Liga española

- Athletic Club vs. Deportivo Alavés (Guillermo Maripán), 14:30 horas.

- Celta de Vigo (Pablo Hernández) vs. Real Madrid, 16:45 horas.