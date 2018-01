La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para la cuarta semana de enero

El fútbol en el mundo continúa con su acción en la cuarta semana de enero, y los chilenos intentarán mantener el ritmo de competición con múltiples duelos en los torneos domésticos en cada país.

En Alemania, España, México y Turquía los nacionales verán acción y tendrán una nueva oportunidad de seguir siendo indiscutidos titulares en sus equipos.

Revisa todos los horarios para esta semana junto a Cooperativa.cl.

Lunes 22 de enero

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Málaga, 17:00 horas

Martes 23 de enero

Copa de la Liga en Inglaterra

Bristol City vs. Manchester City (Claudio Bravo), 16:45 horas.

Copa México

Murciélagos vs. Necaxa (Igor Lichnovsky, Marcelo Allende, Matías Fernandes y Luis Gallegos), 22:00 horas.

Miércoles 24 de enero

Copa México

Celaya vs. Pachuca (Angelo Sagal), 22:00 horas.

Santos Laguna vs. Toluca (Osvaldo González), 22:00 horas.

Tampico Madero vs. Atlas (Christofer Toselli, Angelo Henríquez), 22:00 horas.

Jueves 25 de enero

Copa México

Pumas UNAM (Nicolás Castillo y Marcelo Díaz) vs. Juárez, 00:00 horas.

Viernes 26 de enero

Liga española

Athletic Club vs. Eibar (Fabián Orellana), 17:00 horas.

Liga turca

Besiktas (Gary Medel) vs. Kasimpasa

Liga mexicana

Morelia vs. Querétaro (Edson Puch), 22:00 horas.

Sábado 27 de enero

Liga alemana

Bayern Munich (Arturo Vidal) vsl Hoffenheim, 11:30 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 07:30 horas.

Liga mexicana

Lobos BUAP vs. Pumas UNAM (Nicolás Castillo y Marcelo Díaz), 20:00 horas

Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. Pachuca (Angelo Sagal), 22:00 horas.

León (Juan Cornejo, Alvaro Ramos) vs. Necaxa (Igor Lichnovsky, Marcelo Allende, Matías Fernandes y Luis Gallegos), 22:06 horas.

Domingo 28 de enero

FA Cup de Inglaterra

Cardiff vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Mainz, 11:30 horas.

Hannover 96 (Miiko Albornoz) vs. Wolfsburgo, 14:00 horas.

Liga española

Barcelona vs. Alavés (Guillermo Maripán), 16:45 horas.

Liga turca

Trabzonspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:00 horas.

Liga mexicana

Club América vs. Atlas (Christofer Toselli, Angelo Henríquez), 00:00 horas.

Toluca (Osvaldo González) vs. Cruz Azul (Martín Rodríguez, Felipe Mora, Enzo Roco, Francisco Silva), 15:00 horas.