La agenda de los futbolistas chilenos en el extranjero para este fin de semana

Este fin de semana se vivirá una nueva jornada de fútbol en todo el mundo, con varios futbolistas chilenos buscando terminar de la mejor manera la temporada en el fútbol europeo.

Por ejemplo, concluyen las competencias en Alemania, España e Inglaterra, ligas importantes con grandes figuras de la selección nacional.

Revisa la lista de partidos a continuación.

Viernes 19 de mayo

Copa Presidente de Emiratos Arabes Unidos

- Al-Wahda (Jorge Valdivia) vs. Al Nasr, 10:15 horas.

Segunda división española

- Rayo Vallecano vs. Gimástic de Tarragona (Juan Delgado), 14:00 horas.

Liga belga

- Sint Truiden (Cristián Cuevas) vs. KV Mechelen, 14:30 horas.

Sábado 20 de mayo

Superliga china

- Hebei Fortune (DT Manuel Pellegrini) vs. Liaoning, 07:35 horas.

Liga alemana

- Bayern Munich (Arturo Vidal) vs. Friburgo, 09:30 horas.

- Hertha Berlín vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 09:30 horas.

Liga sueca

- Ostersunds vs. Kalmar FF (Marko Biskupovic), 10:00 horas.

Liga turca

- Antalyaspor vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera), 12:00 horas.

Liga argentina

- Belgrano vs. Patronato (Gabriel Vargas), 13:00 horas.

- Sarmiento vs. Talleres de Córdoba (Carlos Muñoz), 16:15 horas.

Liga ecuatoriana

- River Ecuador vs. Clan Juvenil (Pablo González), 17:15 horas.

Segunda división brasileña

- Internacional de Porto Alegre (Felipe Gutiérrez) vs. ABC, 18:00 horas.

MLS de Estados Unidos

- Atlanta United (Carlos Carmona) vs. Houston Dynamo, 19:00 horas.

Liga paraguaya

- Sol de América (Isaac Díaz) vs. Nacional de Asunción, 19:10 horas.

Segunda división mexicana - Superfinal

- Dorados de Sinaloa (Patricio Rubio) vs. Lobos BUAP, 22:00 horas.

Domingo 21 de mayo

Segunda división española

- Mirandés vs. Real Valladolid (Igor Lichnovsky), 06:00 horas.

Liga italiana

- Genoa (Mauricio Pinilla) vs. Torino, 09:00 horas.

- AC Milan (Matías Fernández) vs. Bologna (Erick Pulgar), 09:00 horas.

- Lazio vs. Inter de Milán (Gary Medel), 14:45 horas.

Liga inglesa

- Arsenal (Alexis Sánchez) vs. Everton, 10:00 horas.

- Watford vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:00 horas.

Liga española

- Celta de Vigo (Marcelo Díaz y Pablo Hernández) vs. Real Sociedad, 10:45 horas.

- Valencia (Fabián Orellana) vs. Villarreal, 10:45 horas.

Liga croata

- Osijek vs. Dinamo Zagreb (Angelo Henríquez), 11:00 horas.

Segunda división portuguesa

- Vitoria Guimaraes B vs. Benfica B (Simón Ramírez), 11:00 horas.

- Varzim (Felipe Villagrán) vs. Vizela, 11:00 horas.

Liga boliviana

- Guabirá vs. Jorge Wilstermann (Raúl Olivares), 15:00 horas.

- Bolívar (Ronnie Fernández) vs. Sport Boys, 16:00 horas.

Liga argentina

- San Lorenzo (Paulo Díaz) vs. Aldosivi, 15:15 horas.

Liga venezolana

- Deportivo Anzoátegui vs. Deportivo La Guaira (Felipe Núñez), 16:00 horas.

Liga brasileña

- Sport Recife (Eugenio Mena) vs. Cruzeiro, 18:00 horas.

Liga mexicana - Playoffs

- Chivas de Guadalajara vs. Toluca (Osvaldo González), 19:06 horas.

- Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL (Eduardo Vargas), 21:00 horas.

Lunes 22 de mayo

Liga turca

- Akhisar Belediye vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 13:00 horas.