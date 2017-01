La agenda de los futbolistas chilenos por el mundo para este fin de semana

Este fin de semana sigue la acción de los futbolistas chilenos por el mundo, donde destaca el retorno de la Bundesliga alemana, con Bayern Munich de Arturo Vidal como protagonista del torneo.

Revisa a continuación los encuentros que se jugarán este fin de semana en Cooperativa.cl.

Viernes 20 de enero

Liga alemana

- Friburgo vs. Bayern Munich (Arturo Vidal), 16:30 horas.

Segunda división mexicana

- UAEM Potros (Luis Pavez Contreras y Francisco Pizarro) vs. Lobos BUAP (Héctor Mancilla), 22:00 horas.

- Correcaminos UAT vs. Celaya (Felipe Barrientos y Sergio Riffo), 23:00 horas.

Sábado 21 de enero

Liga mexicana

- Veracruz (DT Carlos Reinoso y Felipe Flores) vs. Atlas, 00:00 horas.

- Cruz Azul (Martín Rodríguez, Enzo Roco y Francisco Silva) vs. Monterrey, 20:00 horas.

- Morelia (Diego Valdés, Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Santos Laguna, 22:00 horas.

- León (Juan Cornejo) vs. Pumas UNAM (Bryan Rabello y Nicolás Castillo), 22:06 horas.

Liga qatarí

- Al Ahli Doha vs. Al Arabi (Luis Jiménez), 10:25 horas.

Liga alemana

- Augsburgo vs. Hoffenheim (Eduardo Vargas), 11:30 horas.

Segunda división española

- Real Oviedo vs. Real Valladolid (Igor Lichnovsky), 12:00 horas.

- Lugo vs. Gimnástic de Tarragona (Juan Delgado), 14:00 horas.

Liga turca

- Bursaspor (Cristóbal Jorquera) vs. Adanaspor, 13:00 horas.

Liga inglesa

- Manchester City (Claudio Bravo) vs. Tottenham, 14:30 horas.

Liga italiana

- AC Milan (Matías Fernández) vs. Napoli, 16:45 horas.

Segunda división mexicana

- Loros vs. Cafetaleros de Tapachula (Pablo González), 22:00 horas.

- Juárez vs. Murciélagos (DT Marco Antonio Figueroa), 22:00 horas.

Domingo 22 de enero

Liga mexicana

- Necaxa (Edson Puch, Marcos González, Nicolás Maturana, Manuel Iturra y Felipe Gallegos) vs. Pachuca (Sergio Vergara), 00:00 horas.

- Toluca (Osvaldo González) vs. Chiapas, 15:00 horas.

Segunda división mexicana

- Dorados (Patricio Rubio) vs. Atlante, 00:00 horas.

Liga italiana

- Bologna (Erick Pulgar) vs. Torino, 11:00 horas.

- Genoa (Mauricio Pinilla) vs. Crotone, 11:00 horas.

- Palermo vs. Inter de Milán (Gary Medel), 11:00 horas.

- Atalanta (Carlos Carmona) vs. Sampdoria, 14:00 horas.

- AS Roma vs. Cagliari (Mauricio Isla), 16:45 horas.

Liga inglesa

- Arsenal (Alexis Sánchez) vs. Burnley, 11:15 horas.

Liga alemana

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Hertha Berlín, 11:30 horas.

Liga belga

- Anderlecht vs. Sint Truiden (Cristián Cuevas), 14:00 horas.

Liga española

- Real Betis (Felipe Gutiérrez) vs. Sporting de Gijón, 14:30 horas.

- Real Sociedad vs. Celta de Vigo (Marcelo Díaz y Pablo Hernández), 14:30 horas.

Amistosos

- Rosario Central vs. Talleres de Córdoba (Carlos Muñoz), 22:10 horas.