La agenda internacional para el fin de semana que despide 2016 y recibe el nuevo año

Este fin de semana se despide el 2016 y llega el nuevo año, por lo que las celebraciones estarán presentes en casi todo el mundo y como el fútbol es una fiesta, en Inglaterra la acción no para por lo que los chilenos Claudio Bravo y Alexis Sánchez verán acción.

En Turquía en tanto, la pelota rodará este jueves y el chileno Cristóbal Jorquera estará en uno de los encuentros que comenzarán a cerrar el año.

Revisa aquí la agenda:

Jueves 29 de diciembre

Copa de Turquía

Bursaspor (Cristóbal Jorquera) vs. Aydinspor, 10:30 horas.

Viernes 30 de diciembre

Liga inglesa

Hull City vs. Everton, 17:00 horas.

Sábado 31 de diciembre

Liga inglesa

Burnley vs. Sunderland, 12:00 horas.

Chelsea vs. Stoke City, 12:00 horas.

Leicester vs. West Ham United, 12:00 horas.

Manchester United vs. Middlesbrough, 12:00 horas.

Southampton vs. West Bromwich Albion, 12:00 horas.

Swansea City vs. Bournemouth, 12:00 horas.

Liverpool vs. Manchester City (Claudio Bravo), 14:30 horas.

Domingo 1 de enero

Liga inglesa

Watford vs. Tottenham, 10:30 horas.

Arsenal (Alexis Sánchez) vs. Crystal Palace, 13:00 horas.