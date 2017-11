La dura portada que le dedicaron a Nicolás Castillo en México

Este jueves el diario mexicano Récord le dedicó una dura portada al delantero nacional Nicolás Castillo que milita en Pumas de la UNAM.

"Capricho andando. Nico hace y deshace en Pumas", señaló el periódico, revelando detalles de la vida del ex artillero de Universidad Católica, en las que señala que el jugador "no habla con muchos de sus compañeros, ignora a los juveniles y a veces no termina los entrenamientos".

A su vez, Récord agregó que el delantero solo habla con el presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, "pasando por encima al cuerpo técnico". El medio también indicó que el ex UC "no acude al palco de jugadores del Estadio Olímpico Universitario cuando juega el equipo y él ha estado lesionado o suspendido".

Otro hecho que reveló el diario es la utilización de "una integrante del staff de prensa" como chofer personal de Castillo", ya que ella "le lleva su Porsche a la puerta y así, puede evitar contacto con prensa y aficionados".

Nicolás Castillo fue expulsado en el duelo ante Puebla por la liga azteca, en donde solo alcanzó a disputar siete minutos del partido tras ingresar desde el banco de suplentes.