Parot analizó su debut en Rosario Central: Me encontré con un grupo que me recibió muy bien

Alfonso Parot tuvo su estreno en la pretemporada de Rosario Central, donde jugó como titular en el amistoso frente a Patronato de Paraná, que terminó igualado 0-0.

"Me encontré con un grupo que me recibió muy bien, al igual que la gente de la ciudad", señaló el ex lateral de la UC en conferencia de prensa.

A su vez, comentó que en el duelo amistoso el técnico Paolo Montero "me pidió pasar al ataque, con inteligencia, sin descuidar atrás y presionar arriba para ahogar la salida", aunque reconoció que para él "es más cómodo jugar con línea de cuatro en defensa, pero no tengo problemas en jugar con línea de tres en el fondo".

Respecto a su periodo de adaptación al equipo, el jugador nacional indicó que lo vital en este tiempo ha sido "conocer al grupo", agregando que "quiero terminar bien la pretemporada. Estamos enfocados en ir paso a paso y estamos trabajando para empezar bien el campeonato".

Consultado por los clásicos frente a Newell's, Parot ratificó que los duelos ante la "lepra" se deben ganar "ya sea de visitante o de local".

Rosario Central debutará en la Superliga de Argentina frente a Unión de Santa Fe el fin de semana del 20 y 21 de agosto.