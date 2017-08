Promesa juvenil de Universidad de Chile firmó por Getafe

Los chilenos que juegan en el extranjero sumaron a otro integrante en su legión. Se trata de Camilo Moya, promesa juvenil de Universidad de Chile, quien llegó cedido a préstamo por los azules a la filial de Getafe en España.

Moya, diestro y de 19 años, fue formado en el cuadro laico y tiene experiencia internacional, pues fue una de las figuras de la selección chilena en el Mundial Sub 17 que se celebró en nuestro país en 2015. No obstante, no ha debutado en primera división.

El interés de Getafe en contar con el volante, comparado con Gary Medel por su polifuncionalidad en tareas defensivas, es para reforzar el cuadro de la filial, Getafe B, el cual juega en la tercera división española.

Sin embargo, medios hispanos especulan que Moya puede ser una alternativa para el técnico José Bordalás en el primer equipo.