Ronnie Fernández: La liga de Arabia Saudita es más competitiva que la chilena

El atacante nacional Ronnie Fernández, goleador de Al-Fayha FC, defendió el nivel de la liga de Arabia Saudita y aseguró que es más competitiva que la chilena.

En entrevista con el diario El Mercurio, el ex delantero de Santiago Wanderers y artillero de dicho campeonato con 11 tantos, dijo que se encontró "con un nivel mucho mayor al que yo esperaba. Hay jugadores de muchos lugares del mundo, de mucha calidad".

"En Chile subestiman bastante a ligas de otros países. También me pasó cuando fui a Bolívar. Se hablaba de que Bolivia tiene una peor liga, pero finalmente el campeonato boliviano hace que sus equipos tengan mucho mejores presentaciones internacionales. Hay que dejar de sobrevalorar la liga chilena por sobre otras y no prejuiciarlas. Entender que todas tienen diferencias", expresó.

Incluso no dudo en afirmar que "la liga de Arabia Saudita es más competitiva que la chilena. Hay que pensar que las condiciones económicas acá son muchísimo mejores y eso te permite un abanico de posibilidades: traer jugadores de ligas más competitivas, los árbitros también dirigen en Champions League y los estadios son de última generación. Los rákings son lapidarios y marcan una diferencia importante (Arabia Saudita 29° y Chile 69° entre las ligas del mundo)".

"La liga chilena es muy buena, ordenada y profesional, pero es importante entender que hay cosas por mejorar", agregó.

Consultado por si se ilusiona con llegar a la "Roja", respondió que "todo jugador chileno sueña con estar en la selección. pero estoy muy tranquilo, he jugado bien y he sido protagonista. Si algún día llega el llamado voy a ser muy feliz".

Fernández no se olvidó de los "caturros". "Me dolió muchísimo el descenso de Wanderers, no deberían estar en la B. La dirigencia está fallando", manifestó.