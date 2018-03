Claudio Borghi sobre la polémica de Claudio Bravo: ¿Quién le ha dado el poder?

Claudio Borghi, ex director técnico de la selección chilena, compartió su opinión sobre la baja de Claudio Bravo de la nómina de Roja luego de hacer exigencias que chocaron con la dirección técnica y con la ANFP, y además deslizó la interrogante sobre quién les dio el poder a los jugadores para ejercer presiones.

"¿Quién se lo ha dado el poder? Esa es la pregunta, cada uno tendrá motivos para jugar o no jugar, pero no hay peticiones normalmente para jugar, no es 'si me das esto juego', salvo la parte económica que es un tema completamente de ellos, pero pedir quién tiene que estar y quién no, eso no corresponde", afirmó el ex campeón mundial con Argentina a Al Aire Libre en Cooperativa.

"El problema es que uno pueda manejar su ego y que el ego lo maneje a uno, cuando sucede eso se hace incontrolable la situación", enfatizó el ex DT.

Pablo Contreras, ex defensa central de la selección nacional, caminó en la misma senda y aseguró que "las peticiones a nivel de selección no debiesen existir".

"Acá hay una voz autorizada que es el presidente (Arturo Salah), hay directivos que están al mando, como en la contratación de un nuevo entrenador. No me parece muy lógico que un jugador haga este tipo de peticiones. Entiendo y lo conozco perfectamente al profesor Julio Rodríguez, es un grandísimo entrenador de arqueros, pero lo más probable es que Reinaldo (Rueda) haya contado con gente de su confianza", comentó.

Lo anterior se refiere a una petición de Bravo que gatilló el conflictó, la de de incluír a alguien de su confianza por sobre el especialista del actual cuerpo técnico.