Bravo y opción de Alexis en el City: Sería bonito tener a un compañero chileno en el camarín

El portero nacional Claudio Bravo se mostró entusiasmado con la idea de tener como compañero a Alexis Sánchez en Manchester City, luego de que varias publicaciones de prensa lo pusieran como uno de los objetivos del cuadro inglés.

"Ha hecho una gran temporada, lleva mucho años compitiendo a gran nivel. En el fútbol puede pasar cualquier cosa y sería fantástico tener a un compatriota como compañero, no me ha tocado en los años que llevo en Europa y sería bonito tener a un compañero chileno en el camarín", declaró.

El capitán de la selección chilena también habló acerca de la partida de Willy Caballero de Manchester City indicando que con el argentino "tenemos una relación increíble".

"Me quedo con el hecho de conocer una gran persona, que me aportó muchas cosas. Desearle lo mejor del mundo", según comentó Bravo, quien dijo que no es su misión saber si el cuadro británico contratará a otro portero.

"No es tarea mía ver ese tema, trato de hacer lo mismo de siempre, no fue una temporada normal en el sentido de lo que me venía tocando, como club no nos fue del todo positivo, como esperábamos, esperábamos otro tipo de resultados, un título, pero sí lo hicimos bien en el sentido de meter al equipo en Champions y terminar de buena manera", dijo.

Para finalizar, Bravo le envió buenos deseos a Jorge Sampaoli en su periplo como técnico de la selección argentina: "Que le vaya muy bien, tiene un desafío importante, solo desearle lo mejor a él y al cuerpo técnico que tiene, porque hay mucha gente que nosotros también conocemos".

"Pienso que cambiarán su estilo, su forma de competir, pero eso lo dirá el tiempo y el trabajo que puedan tener", cerró.