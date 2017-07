Claudio Bravo a espera del fallo del TAS: Algunos no quieren ver a Chile en el Mundial

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió al fallo que debe entregar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) respecto al caso Nelson Cabrera, asegurando que siente que hay muchos que prefieren ver a la Roja fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Está esa onda de un poco cargar la situación para este lado. Nos pasó con la localía porque gente gritó tres cosas, nos sancionaron el Estadio y por ahí te vas dando cuenta que hay algo atrás, que a lo mejor no quieren ver a Chile en un Mundial. Pero a nosotros no nos queda otra que seguir apretando, trabajando y tratar de meter a Chile a como de lugar", aseguró a 24 Horas de TVN.

El portero además habló de su actuación en la Copa Confederaciones, reconociendo que "me subí a Rusia casi con la idea de no competir porque no estaba en condiciones. Jugué por mis compañeros que querían que lo hiciera y porque quería revertir la situación de que no venía de un buen año".

Justamente sobre su nueva temporada en Manchester City, Bravo aseguró, consultado por la llegada del brasileño Ederson al club, que "desde que empecé he tenido competencia. Los clubes son poderosos hoy en día y contratan jugadores como si nada. La presión está".

Finalmente, se refirió a la cada vez más lejana posibilidad de que Alexis Sánchez recalé en el equipo ciudadano. "Hemos hablado de todo con él y es un tema que está en el aire. Él será feliz en cualquier parte del mundo. Si llega al City lo recibiremos con los brazos abiertos", sentenció.