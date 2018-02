Claudio Bravo: Estoy satisfecho de haber levantado un nuevo título en mi carrera

El portero Claudio Bravo, tras defender la portería de Manchester City en el triunfo por 3-0 sobre Arsenal y levantar el título de la Copa de la Liga, evidenció su alegría y confesó estar "satisfecho por mi rendimiento en el torneo".

En conversación con el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Maks Cárdenas, señaló que "estamos felices, porque hicimos un trabajo espléndido. Los primeros minutos mostramos nerviosismo, pero las finales son así. Nos quedamos con un título bien sufrido. Veníamos de un traspié importante (eliminación de la Copa FA) y era el momento de dar el golpe de buena manera".

Agregó que "siempre ha sido mi idea aportar de donde me toque estar y cosechar la mayor cantidad de títulos. Siempre trabajo fuerte para lograr conseguir las cosas. En lo personal, me quedo con la satisfacción de haber hecho bien las cosas en este torneo, de haber levantado un título más en mi carrera".

Al ser consultado por los constantes cuestionamientos que surgen de la prensa e hinchada británica mencionó que "sé de sobra las cosas que puedo hacer y aportar al equipo, así que estoy tranquilo".

"Estoy entrenándome de buena manera desde el día uno hasta ahora. Si bien se habla de más, pero si uno ve el trasfondo de donde vienen las cosas hay algo que no es normal, pero fuera de eso, me quedo con la tranquilidad que he hecho las cosas bien, que los accidentes no pasan por mí, sino por otras circunstancias. Así que me quedo con la satisfacción de haber levantado un nuevo título en mi carrera", sentenció el capitán de la selección chilena.

Recordemos que el título de la Copa de la Liga es el primero de Bravo vistiendo los colores de Manchester City y es el decimotercero en su carrera como futbolista profesional.