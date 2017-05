Claudio Bravo llegó al país: El destino quiso que no estuviésemos en el atentado

El portero de la selección chilena y de Manchester City, Claudio Bravo, llegó este martes al país para unirse a las prácticas de cara a la Copa Confederaciones y aseguró que de no haber viajado, hubiese ido al concierto de Ariana Grande, el cual terminó abruptamente debido a un atentado terrorista, el cual se adjudicó en las última hora el grupo ISIS.

"Creo que las cosas del destino no quisieron que pudiéramos estar ahí. Nosotros estuvimos hace diez días con mi señora, los niños, estuvimos en el mismo lugar, estuvimos en un concierto y si no nos tocaba viajar ayer (lunes) seguramente hubiésemos estado ahí", señaló el portero en el Aeropuerto de Pudahuel.

"Creo que son las cosas que más preocupan, ni me he acordado de la pelota a raíz de eso, porque nos hubiese tocado estar ahí. Si no hubiésemos viajado seguramente hubiésemos estado ahí", añadió Bravo.

El arquero contó que se enteraron del hecho cuando aterrizó el avión en que viajaban.

"Prendimos los teléfonos, teníamos un montón de mensajes preguntando qué había pasado, porque tampoco avisamos que nos veníamos a Santiago para venir tranquilos también y no generar preocupación y creo que esas son las cosas que en verdad preocupan. Ya habrá tiempo para pensar en la pelota", contó.

"Estuvimos hace 10 días atrás en el concierto de Bruno Mars, con los niños ahí, fue en el mismo lugar así que imagínate", añadió.