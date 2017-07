Guardiola insinuó rotación entre Claudio Bravo y Ederson: Tenemos dos excelentes porteros

El director técnico de Manchester City, Josep Guardiola, se refirió a la disputa que habrá esta temporada por el arco de su equipo, insinuando que puede repetir la rotación que realizó la temporada pasada debido al excelente nivel de sus dos porteros: Claudio Bravo y Ederson.

"Claudio Bravo estará pronto con nosotros, se pondrá en forma y ahí decidiré (sobre rotar). La temporada pasada a veces jugaba Claudio, otras veces Willy Caballero. Veré lo que hago ahora", advirtió el técnico.

"Bravo es el capitán de un Chile que nunca antes ganó nada especial. Y sé lo importante que fue en las dos Copa Américas y la final de la Copa Confederaciones. Nunca tuve dudas sobre la calidad de Claudio, pero decidimos comprar a Ederson", agregó.

Guardiola no se quedó ahí y elogió tanto al chileno como al meta brasileño. "Ederson tiene una gran calidad. Sobre todo con los pies. Nos ha mostrado cosas asombrosas durante la pretemporada. Lee bien todas las decisiones. Por eso lo quería, porque para competir en el primer nivel necesitamos dos excelentes porteros. Si no tenemos eso, no podemos competir con las potencias", indicó.

Además agregó sobre Ederson. "Crea grandes ocasiones de gol con sus saques. Ya lo había visto cuando yo estaba en Bayern Munich y jugamos contra Benfica. Cuando lo analizamos lo revisamos cuatro o cinco veces y llamé a todos para decirles, 'chicos, ¿qué pasa?, ¿cómo puede sacar así?. Es sorprendente", sentenció.