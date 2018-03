José Ovalle, ex preparador de arqueros de la Roja: Denigrar el físico de una persona no es la forma de ejemplificar

Luego de las duras palabras del portero de la selección chilena Claudio Bravo contra el ex preparador de arqueros José Ovalle, sobre quien dijo que estaba con sobrepeso, el otrora miembro del cuerpo técnico de Juan Antonio Pizzi se descargó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Eso no es ninguna novedad, evidentemente estaba con sobrepeso, soy una persona de 52 años, con diabetes, y me cuesta mantener mi peso. El me lo comentó, pero de una buena forma. Hice mi mayor esfuerzo y la próxima vez que pudimos encontrarnos me felicitó por mi esfuerzo de haber bajado de peso", dijo Ovalle.

"Queda a criterio de cada uno si el peso tiene una inflencia en el trabajo que uno pueda realizar", comentó Ovalle, quien agregó que "no es la forma denigrar físicamente a otra persona, pero cada uno tiene su estilo, su educación, su tino y lo manifiesta cuando tiene la posibilidad de hacerlo".

"El cuando me lo dijo no fue en mala, tampoco siento que argumentó que poco menos porque yo estaba gordo no fuimos al Mundial", complementó quien también trabajó en Universidad Católica y Santiago Morning.

Luego, Ovalle se refirió a la polémica que inició Bravo al querer sumar a Julio Rodríguez al staff de la Roja: "En cada trabajo que uno tiene le gustaría trabajar con ciertas personas, por afinidad, gustos, amistad, hay diferentes razones, pero es cierto que los cuerpo técnicos tienen la potestad de quiénes lo conforman".

"Los jugadores en este caso deben amoldarse o acatar dicha situación, porque si preguntas a 24 jugadores nominados todos tienen su entrenador predilecto, entonces cada uno quisiera llevar a quien se siente más a gusto y sería incontrolable", finalizó.

"Entiendo a Claudio perfectamente, hay cosas que uno no comparte evidentemente, pero lo entiendo, él antes también quiso llevar a Julio, pero en el fútbol nunca se ha visto eso, pero él lo siente de esa forma", cerró.