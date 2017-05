Josep Guardiola: "Creo que Bravo se perderá el resto de la temporada"

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, habló en conferencia de prensa tras la igualdad de los "ciudadanos" ante Middlesbrough en la liga inglesa y tuvo palabras para el estado de Claudio Bravo, quien se lesionó a mediados de semana en el duelo frente a Manchester United.

Respecto al estado de salud del guardameta nacional, Guardiola dijo: "Creo que Bravo se perderá el resto de la temporada". Además, le bajó dramatismo al golpe que recibió Sergio Agüero en esta jornada y que le impidió terminar el duelo.

Respecto al choque ante el "Boro", el entrenador catalán manifestó que "fuimos mucho mejores en la segunda etapa y creamos ocasiones suficientes para ganar, pero es fácil enfrentar a un equipo como Middlesbrough, que está peleando en el fondo de la tabla".

"Creo que la lucha en el top 4 se defiriná en la última fecha. Todos los que están compitiendo por esos puestos tienen partidos díficiles,así que no será fácil. Pero entregaremos todo en estos últimos encuentros para estar ahí", añadió.

Finalmente, alabó el regreso goleador de Gabriel Jesús: "Estoy complacido con él, pero necesita más tiempo. Estuvo tres meses afuera y solo ha entrenador en cuatro ocasiones. Idealmente quería que jugara 60 minutos, pero lo que pasó en la primera parte cambió el plan. Es joven e hizo frente a este problema".

