Mayne-Nicholls: Cuando uno recibe el honor de ser llamado a la selección no puede rechazarlo

La baja de Claudio Bravo de la selección chilena para enfrentar en partidos amistosos a Suecia y Dinamarca generó ruido en el medio nacional y múltiles cuestionamientos al capitán de la Roja, y una de ellas surgió del ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls, quien considera que el honor de ser convocado no da lugar a un rechazo.

"Es un honor ser llamado a cualquier cosa para representar a Chile, lo que te inviten a representar a Chile es un honor, y cuando uno recibe ese honor no puede rechazarlo, entonces esto que hace Claudio, siendo además el capitán de la selección, a mí en lo particular, no me gusta para nada", comentó el ex presidente de la ANFP.

Según confirmó el actual timonel el fútbol Arturo Salah, Bravo rechazó la convocatoria al no ver cumplidas algunas exigencias sobre el cuerpo ténico de Reinaldo Rueda, algo inaceptable para la dirigencia.

"Solo se pueden restar en casos de fuerza mayor y muy graves, pero no me parece por lo que he leído que hayan razones de eses tipo. Entonces a mí me tiene bastante afectado porque además es el capitán de la selección y además lo conozco tanto que me llama muchísimo la atención que no quiera estar, siendo que él sabe que es un espejo para nuestros niños", insistió Mayne-Nicholls.