Rodrigo Meléndez renunció a Cobreloa por "un tema familiar"

Rodrigo Meléndez sorprendió este viernes al presentar su renuncia como ayudante en Cobreloa. El ex jugador aclaró que su salida se debe a un asunto familiar y que no tiene relación con el arribo de José Sulantay como técnico de los "zorros del desierto".

"No hubo problemas con el 'profe' Sulantay. La comunicación siempre fue con mucho respeto, por lo que no tiene ninguna relación. Es una decisión que venía conversando con la familia hace un tiempo. Es un tema nuestro y no tiene vínculo con la actividad", explicó en el medio En la Linea de Calama.

"Kalule", quien asumió el cargo en agosto pasado cuando César Bravo estaba en la banca, contó que "en el grupo se lo tomaron de buena manera y lograron entender mi decisión."

Finalmente, envió un mensaje para los hinchas del cuadro minero, pidiendo que "apoyen al equipo, al club y a Sulantay. Acá nos necesitamos de todos".