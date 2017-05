Martorell: Si vencemos a Wanderers tenemos grandes chances de permanecer en Primera

El zaguero de Cobresal Federico Martorell cree que el conjunto "minero" tiene grandes opciones de seguir en la División de Honor del fútbol chileno, en el caso de vencer este sábado a Santiago Wanderers, por la penúltima fecha del Torneo de Clausura.

"Ganándole a Wanderers tenemos grandes chances de permanecere en la categoría, porque de local nos hacemos fuertes en El Salvador. Tenemos la esperanza que eso se puede dar, pero no queremos adelantarnos, solo pensamos en Wanderers", declaró el jugador, que tiene fe pese a que son cuatro los puntos que los separan de los "caturros" en la Tabla General Acumulada.

Además, el defensor indicó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que no han recibido incentivos de cara el último duelo del certamen, ante Colo Colo, pero que "dicen que no sería malo".

"Se especula después, siempre se habla en estos casos de un polémico incentivo, pasa todos los años lo mismo y este año no va a ser la excepción. Por ahora acá no ha aparecido, no sería malo que aparezca, dicen, pero lamentablemente no apareció".

También sostuvo que en el pleito ante los porteños son ellos quienes tienen el favoritismo, pero que de igual forma pueden revertir la historia.

"Se dice que en los clásicos un equipo puede venir bien o mal, pero en los clásicos son partidos aparte. En este caso, pasa exactamente lo mismo, si uno mira la lógica de cómo venimos los dos equipos y, bueno, obviamente ellos están mejor posicionados que nosotros, porque tienen cuatro puntos más que nosotros".

"La lógica dice que a ellos les irá mejor que a nosotros, pero cuando uno enfrenta este tipo de partidos donde no tiene nada que perder juega un poco más suelto. Nosotros no tenemos nada que perder, o sea que tenemos que ir a buscar el partido como sea", finalizó.

Cobresal, que tiene 23 puntos en la Tabla General Acumulada, enfrenta el sábado a Santiago Wanderers, que posee 27, desde las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa". Si pierde, será relegado a la Primera B.