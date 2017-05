Sebastián Cuerdo: Queremos terminar el torneo ganando, nos da lo mismo la sede

Ante la imposibilidad de jugar como locales ante Colo Colo en El Salvador, el arquero de Cobresal Sebastián Cuerdo aseguró que no les importa la sede en la que se dispute el partido de la última fecha, asegurando que en lo único que piensan es en regalarles una victoria a los hinchas tras el descenso.

"Creo que sin duda hubiese sido lindo terminar el torneo de local, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en los últimos días con las lluvias nos parece acertado que se juegue en otra sede", opinó el meta a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Eso es indiferente, nosotros queremos terminar el torneo ganando, sabemos que estamos en deuda con nuestra gente y lo menos que podemos regalar en la última fecha es un triunfo con un rival de la envergadura de Colo Colo", añadió.

Cuerdo, finalmente, advirtió que en el choque de este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) "si no es en El Salvador, da lo mismo cualquier sede. Tendremos que adaptarnos y mentalizando a lo que nos toca".

La Serena, el escenario más probable

Respecto al lugar en que los "mineros" ejercerán como local ante Colo Colo, Cobresal anunció en su sitio web que "ya inició las gestiones para realizar el encuentro en la ciudad de La Serena".

La razón por la que esperan jugar en La Portada tiene que ver con que se trata de "una de las sedes inscritas por el club como alternativas al estadio El Cobre, y en donde Cobresal tiene un gran número de hinchas".

El alcalde de La Serena Roberto Jacob, aseguró a Al Aire Libre que "el estadio está en condiciones y disponible, siempre y cuando se cumpla con lo que dice Estadio Seguro, que dejen la boleta de garantía y paguen el arriendo como corresponde, yo creo que no debiera haber mayor inconveniente porque ya hemos tenido partidos de alta convocatoria como una final (Copa Chile) entre Colo Colo y la U y no tuvimos mayores problemas".

"Yo no tendría porque negarles la posibilidad de jugar acá, además que Cobresal es el local y ya está descendido. No podríamos decirles que no, porque ser locales acá les significaría una entrada mayor de dinero. Esto siempre que lo soliciten como corresponde. Aún no hay una solicitud formal", agregó el edil.