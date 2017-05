Alvaro Salazar: Ganamos un partido importante, pero aún no conseguimos nada

El hoy portero titular de Colo Colo Alvaro Salazar se refirió a la reñida lucha por el título en el Torneo de Clausura asegurando que aunque ganaron un partido importante ante Everton el fin de semana, aún no consiguen el objetivo final que es quedarse con la corona.

"Sabemos que ganamos un partido importante, pero aún no conseguimos nada. Nos quedan dos fechas aún y hemos trabajado todo el torneo pensando en ser campeones, pero sentimos que el partido del domingo será más difícil de los que ya hemos enfrentado", aseguró anticipando el choque ante Deportes Antofagasta.

Además, advirtió que no cree que la presión afecte a ninguno de los dos máximos aspirantes. "Hoy son dos equipos grandes los que pelean el título, son planteles que están todo el semestre conviviendo con la presión. Estar en un grande te conlleva a jugar con presión. Desde la sub 13 todos vienen a intentar ganarte acá", apuntó.

El meta también analizó al rival del próximo domingo. "Antofagasta viene jugando muy bien y sabemos que es un partido trascendente para nosotros. Todo jugador quiere salir campeón y jugar con este marco de público. Es importante afrontar el partido como una final", expuso.

Su buen rendimiento

Alvaro Salazar también tuvo palabras para los buenos cometidos que tuvo en el empate sin goles con Palestino y la victoria por 3-2 sobre Everton, encuentros en los que le tocó reemplazar a Paulo Garcés.

"Son de esos partidos que más allá de lo que pude hacer yo, para la gente quedarán grabados. Son para recordarlos todo el año. Espero seguir teniendo estas actuaciones porque Colo Colo tiene una caja de resonancia que no encuentras en otro lado", expresó.

"He tratado de disfrutar el momento, esto es lo que amo y lo que me gusta hacer. Es un momento para atesorar porque pelear en estas instancias es lo que cualquier jugador quiere", agregó.

El portero de 24 años aseguró también que "era impensado sumar minutos, pero para fortuna y bendición mía me encontró en un muy buen momento y espero seguir mejorando por el bien del equipo".

"Creo que el secreto y la fórmula ha sido entrenar siempre bien. Me encuentro con una buena variedad de profesionales que me han ayudado estos 11 años que llevo en el club. Además de la confianza que me han dado mis compañeros", complementó.

La relación con Garcés y Justo Villar

Salazar aseguró también que Paulo Garcés "debe ser la persona más cercana que tengo en el plantel. Hemos tenido una muy buena relación siempre, el gremio de arqueros es súper especial. Cuando uno lo hace bien los cuatro o cinco que trabajamos juntos lo sentimos como propio y cuando las cosas no salen bien es lo mismo".

"Sabemos que somos una parte importante del equipo. Con (José Luis) Sierra Justo (Villar) fue fundamental y nos sentimos parte importante del equipo y nos apoyamos siempre", agregó.

En cuanto a la posibilidad de pelearle el puesto al paraguayo cuando logre superar su lesión, Salaza apuntó: "Decir que voy a pelearle un puesto a Justo cuando vuelva sería una falta de respeto tanto por él como por todos los demás. La verdad es que todos entrenamos en la semana como si nos tocara jugar el domingo, mi fórmula es entrenarme siempre bien para hacerlo bien cuando me toque".

Finalmente, confesó que Claudio Bravo es su referente en el fútbol. "Para todos los arqueros jóvenes nuestra imagen es Claudio. Es mi espejo, es mi ídolo, un referente por todo lo que logró acá y en la selección. Su estilo es el más moderno y el que tratan de usar los clubes grandes", sentenció.

De cara al choque de los albos del próximo domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) ante O'Higgins, Pedro Morales y Felipe Campos dejaron atrás sus molestías y este martes trabajaron a la par del resto, mientras que Luis Pedro Figueroa se mantiene con cuidados especiales y sigue en duda.