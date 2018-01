Alvaro Salazar y su futuro: Salir de Colo Colo y tener la opción de competir me seduce bastante

El arquero de Colo Colo Alvaro Salazar sabe que tiene pocas oportunidades de sumar minutos en el cuadro albo, así que la idea de volver a salir de Macul para competir por un puesto de titular en otro club le seduce bastante.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el guardameta aseguró que "hasta el momento no tengo nada concreto, ni de Huachipato ni de Colo Colo. Estoy esperando poder solucionar mi tema lo antes posible. Estoy enfocado en que el lunes vuelvo a entrenar a Colo Colo, es lo único que tengo claro".

Además del elenco "acerero", existe interés por parte de Rangers de Talca y Everton de Viña del Mar por contar con sus servicios

Sobre la opción de salir del Monumental, Salazar expresó que "no descarto nada. Para mí el poder salir y tener la opción de competir y sumar minutos me seduce bastante. Pero no existiendo nada concreto sobre la mesa no puedo descartar el quedarme en Colo Colo y pelear una opción".

Finalmente, el jugador manifestó que "por contrato y por la planificación que tenemos con el cuerpo técnico me tengo que presentar el lunes a entrenar".