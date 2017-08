Andrés Vilches por empate con Palestino: Son puntos que a la larga pesan

El delantero de Colo Colo Andrés Vilches se refirió al momento por el que atraviesa Colo Colo, asegurando que están trabajando para corregir detalles para evitar volver a perder puntos que a su opinión terminan pesando para conseguir el objetivo final.

"Creo que tenemos que corregir un poco la posesión del balón, pero el de ayer (martes) era un partido complicado por el equipo que enfrentábamos y por la cancha sobre todo que impedía un poco hacer el juego más fluido. El equipo está bien y estamos trabajando de buena manera para el sábado", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

"Son puntos que a la larga pesan, pero tratamos de corregirlo para que no se vuelva a repetir en los próximo partidos, pero nosotros trabajamos para que no se vuelva a repetir los mismo errores y trabajamos semana a semana para mejorar", agregó.

Respecto a la falta de gol que se mostró ante los árabes y anteriormente con Deportes Antofagasta, asegurando que no cree que el problema pase por ahí: "Con O'Higgins hicimos tres goles, con La Serena cuatro, no creo que pase por eso. Falta un poco afinar detalles, pero creo que no es un tema para nosotros".

Aún así, advirtió que les falta "romper la presión y la línea de defensa de los rivales, con O'Higgins lo hicimos muy bien. El equipo está tranquilo sabiendo que nos ha faltado marcar y trabajando para seguir creciendo".

Su recuperación

Andrés Vilches también habló de la recaída que tuvo en su lesión asegurando que espera llegar en buenas condiciones al Superclásico ante Universidad de Chile.

"Al principio de la semana me resentí de un desgarro que tengo y espero estar para la próxima semana, para entrenar con normalidad y estar a disposición del cuerpo técnico. Prefiero recuperarme bien para después no parar y ser una alternativa para el resto del torneo", advirtió.

"Me apuré, traté de meterme en lo físico y me resentí. No esperé el tiempo recomendado, fue culpa mía por decir que me sentía bien. Pero ahora me tomaré mi tiempo", agregó.

Respecto a su intención de llegar al duelo con la U, apuntó que "uno siempre quiere jugar y más los clásicos, o ser una alternativa, Estoy entrenando, trabajando y cuidando para estar y unirme lo antes posibles a los trabajos".

Respecto a ese esperado partido, advirtió que "no hemos hablado del tema, sabemos que estamos cerca del primer lugar y nadie se ha escapado para ser favorito. Hay varios equipos que han ganado dos partidos, pero sólo debemos pensar en nosotros".

Los arbitrajes y sus compañeros seleccionables

Respecto al arbitraje del choque ante Palestino, Vilches aseguró que "no creo que haya sido factor importante, tuvimos varias ocasiones y no creo que Palestino haya querido hacer tiempo".

"No es tema, a veces los árbitros se equivocan, es parte del juego. Estamos tranquilos y pensando en el partido con Universidad de Concepción. Ya dimos vuelta la página y tenemos un partido muy importante el sábado para alcanzar los primeros lugares", agregó.

Además, aseguró que espera que cuiden a jugadores como Jorge Valdivia. "No creo que un árbitro le esté diciendo al equipo rival que no le pegue, pero si se puede ver o decir algo porque siempre le pegan con o sin pelota", expuso.

En cuanto al aporte del ex Palmeiras, resaltó que "nos beneficia por completo. Todos sabemos de su calidad, así que contento por él y por lo mucho que suma para nosotros".

Finalmente, fue consultado sobre los compañeros que merecen un llamado a la selección chilena. "Hay cuatro jugadores que han tenido regularidad desde el torneo pasado, Jaime Valdés que todos sabemos su calidad, Esteban Paredes que siempre marca y nos salva, (Claudio) Baeza que es polifuncional y donde juegue responda y Valdivia que ha sido un gran aporte y le haría bien a la selección", sentenció.