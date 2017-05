Aníbal Mosa: A nadie le cabe duda que hay interés en que retorne Jorge Valdivia

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que en Colo Colo está el interés de tener de regreso al jugador Jorge Valdivia, que milita en Al Wahda de Emiratos Arabes Unidos, pero afirmó que tratarán el tema refuerzos una vez terminado el Torneo de Clausura.

"El interés porque retorne Jorge Valdivia, a nadie le cabe duda, pero no hemos tenido ninguna conversación ni con su entorno cercano. Con él no he hablado nunca", declaró este miércoles en conferencia de prensa.

"Esta situación la vamos a trasladar al lunes, vamos a hablar con el técnico antes del martes y vamos a empezar a tirar los nombres arriba de la mesa", comentó.

"Tenemos que ver la compatibilidad, no sé en qué situación económica esté Valdivia en cuanto a contratos. Nosotros terminamos de definir un presupuesto, tenemos opciones de recibir propuestas por algunos jugadores, por venta, entonces vamos a elaborar el mapa", finalizó.

Este miércoles, además, Mosa confirmó la continuidad de Pablo Guede, pese a que Colo Colo puede quedarse sin el título del Clausura este fin de semana.