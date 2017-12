Aníbal Mosa buscará convencer a Lucas Barrios en Buenos Aires

En Colo Colo no se rinden pese a los dichos de Lucas Barrios cerrando la puerta a una posible llegada al club debido a que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no se había contactado con él. Por esto, el dirigente viaja a Buenos Aires para intentar revertir esta situación.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, a las 19:00 horas (22:00 GMT) de este jueves sale el vuelo que llevará a Mosa y el director de ByN, Pablo Morales, a la capital de Argentina donde esperan reunirse con el atacante.

En diálogo con Cooperativa, Barrios dijo el recién pasado miércoles "la única manera que vuelva al club es que me llame el presidente y me dé -a conocer- el interés, que él me quiere".

Estos dichos parecen haber repercutido con fuerza en Macul, por lo que decidieron ir directamente a Buenos Aires para negociar.