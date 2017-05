Aníbal Mosa: Pase lo que pase el sábado, Pablo Guede continuará en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la continuidad del técnico de Colo Colo, Pablo Guede, pese a lo que suceda este sábado cuando se dispute la última fecha del Torneo de Clausura, en el cual Universidad de Chile tiene la primera opción de levantar el título.

Además, descartó que la concesionaria tenga conversaciones con algún supuesto reemplazante del argentino.

El timonel del cuadro "popular" descartó que la permanencia de Guede esté en riesgo si no es campeón: "Lo he dicho en varias oportunidades, pensamos que Pablo Guede es quien tiene que continuar este proceso, más allá del doloroso momento que vivimos el domingo. Pablo Guede, pase lo que pase el sábado, va a continuar siendo el entrenador de Colo Colo", declaró.

"Si alguna persona ha tenido algún tipo de reuniones con entrenadores, es una persona que no representa a Colo Colo, a Blanco y Negro, y mucho menos a este presidente. Muchas veces tienen que llenar titulares y qué mejor que Colo Colo", agregó.

Luego el empresario se deshizo en elogios para el trabajo del argentino, pese a que "los resultados nos hubiesen gustado que fuesen diferentes".

"Este campeonato mantuvimos la punta casi todo el torneo y pese a un montón de problemas que se suscitaron exteriormente a la institución, más los lesionados y algunas situaciones que no son futbolísticas, podemos estar peleando el campeonato".

Sobre el tropiezo ante los "pumas", dijo que "no es lo ideal, en los planes de ningún colocolino estaba empatar con Antofagasta, pero eso no empaña el trabajo de este cuerpo técnico", para luego indicar que está abierto a dejar la institución en el caso que su apuesta no rinda frutos.

"Confío en el trabajo de Pablo Guede, el directorio y los jugadores, creemos que es la persona que tiene que continuar al frente del primer equipo; ya tenemos delineada una reunión para el lunes, para escuchar el diagnóstico que va a hacer con respecto a la situación del plantel, los jugadores, los que se puedan ir a préstamo, venderse y los que puedan llegar".

"Guede tiene contrato hasta el 30 de junio del 2018, no hay que olvidarse, va a continuar en esta institución", recordó Mosa, quien luego explicó que "si a este cuerpo técnico y jugadores les sacamos las variables que se nos presentaron interna y externamente, este plantel hubiera sido campeón hace tres fechas".

"Estar peleando la punta me hace pensar que es la persona adecuada. Con el análisis del cierre, nos vamos a enfocar en que cada uno haga su trabajo y no nos vamos a enredar en situaciones que hacen distraernos. Creo que es la persona", remató, explicando también que por parte de Leonidas Vial no recibió llamados, por lo tanto asumió que están de acuerdo con el proyecto del trasandino.

¿Dejará Blanco y Negro si Guede fracasa? Mosa dijo que "si tenemos que irnos, nos iremos los dos, pero la pelea la vamos a dar. Pablo lleva recién un año. Yo espero que seamos campeones, pero ya no está en nuestras manos. Y claro que es un fracaso no ser campeón".

¿Incentivos a San Luis?

El martes el portero de Universidad de Chile Johnny Herrera deslizó la idea de que Colo Colo puede incentivar a San Luis para el duelo que los medirá el sábado, en la última fecha del Clausura, y Mosa lo descartó de plano.

"No me voy a referir a lo de Johnny. Si tuviera que pagarle a una persona para que le gane a mi rival, significa que no tengo ninguna confianza en mi institución. Hoy no estamos en las mejores condiciones, pero esta institución no tiene que pagarle a otro para que pierda o que nosotros ganemos", dijo.

"Una parrillada podría caer", bromeó Mosa, quien desechó la idea de que la U incentivó a los rivales anteriores del "Cacique", Everton o Antofagasta: "No creo que envíen al hombre de maletín. Universidad de Chile y su presidente Carlos Heller son muy serios para mandar maletines. Uno no saca plata del banco sin que alguien se dé cuenta".

Renovaciones de Paredes y Valdés

Mosa también fue consultado por las renovaciones de Esteban Paredes y Jaime Valdés, a lo que respondió: "No hemos hablado nada de esto, ni ellos han querido tocarlo por la instancia. Entiendo el clamor colocolino, pero lo más seguro es que continúen el próximo campeonato, 'Pajarito' (Valdés) tiene una extensión solo por jugar algunos partidos y ha sido titularísimo".

Colo Colo enfrentará este sábado a Cobresal en el Estadio La Portada de La Serena, a las 15:00 horas, en forma simultánea al duelo de la U con San Luis.