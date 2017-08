Aníbal Mosa por el caso Rivero: "La institución debe estar por encima de todos nosotros"

El presidente de Blanco y Negro (ByN), Aníbal Mosa, se explayó este domingo sobre el caso de Octavio Rivero después del triunfo por 3-1 de Colo Colo ante O'Higgins, y aseguró que la institución debe estar "por encima de todos" en este tipo de problemas.

"El sábado me enteré que (Octavio) no estaba en la citación. Conversé con el cuerpo técnico y me informaron que tuvieron una conversación donde él manifestó que no estaba en condiciones anímicas para afrontar el partido, porque tenía su cabeza en otra parte", manifestó Mosa.

"Las molestias deben quedar de lado cuando se dan situaciones y partidos tan importantes, donde la necesidad de contar con todos los jugadores es mucho más importante de los deseos personales de cada uno. La institución debe estar por encima de todos nosotros", agregó.

El presidente de la concesionaria que controla a los albos aseguró que el uruguayo busca "su salida del equipo y nosotros le dijimos cuales eran las condiciones. Las ofertas que han llegado no satisfacen ni en forma ni en fondo lo que pretende el club".

Luego confirmó que "vamos a seguir conversando con él. Lo haremos el martes o miércoles, en la comisión de fútbol y junto al director técnico para ver por qué tuvo este tipo de reacción".

Respecto a una posible sanción para Rivero, aseveró que "no estamos para sancionar o multar. Lo que queremos es que todos los jugadores estén cuadrados con la institución siempre. Vamos a escuchar sus argumentos, pero considero que no actuó bien".

Agregó que "Rivero está a disposición del cuerpo técnico y está tomado en cuenta. Pablo (Guede) es muy respetuoso respecto a las decisiones de la institución y está alineado con nosotros. Tendremos una conversación con el jugador en los próximos días y veremos qué pasa. Es jugador de Colo Colo y tiene contrato vigente por dos años más y eso nos tiene tranquilos".

La cláusula y la oferta de Belgrano

Mosa luego reveló lo que esperan para dejar partir al futbolista charrúa: "Tienen que pagar dos millones de dólares, esa es la cláusula de salida. Le habíamos dicho que lo podíamos dejar salir por US$1,5 millones y no llegó esa oferta, por eso le notificamos a Belgrano que su propuesta no reunía las condiciones".

"Rivero tiene una cláusula y la oferta debe ajustarse a ella para salir. Si no es así, debe seguir entrenando y mostrando su calidad en la institución. Para equipos argentinos, esto debe ser al contado", complementó.

En cuanto a la oferta del cuadro argentino, explicó que "era dos tercios al contado y un tercio en cuotas. Eso no nos satisface porque el jugador tiene condiciones, es joven, uruguayo y puede convertirse prontamente en comunitario (en Europa). Nosotros no tenemos necesidad y no lo andamos ofreciendo".

Apuntó que "Belgrano es por ahora la única opción en papel. No tenemos ninguna otra información de un equipo interesado".

El triunfo ante O'Higgins y las declaraciones de Paredes

Respecto a la victoria ante O'Higgins, a pesar de la ausencia de Rivero y de no contar con un delantero en cancha en el comienzo del duelo, Mosa comentó que "mostramos que tenemos un equipo y un plantel más amplio de lo que tuvimos en temporadas anteriores. Eso nos da la satisfacción de que podemos afrontar nuestros compromisos con lo que tenemos".

Además, alabó la actuación de Jorge Valdivia, quien anotó su primer gol en su retorno al club: "Fue maravilloso, lo saludé y felicité por el gol. Está demostrando su calidad y nos tiene muy conformes. Estoy feliz porque le entrega algo distinto al fútbol chileno y estoy contento por él y sus colegas, que se han visto beneficiados por su juego".

Finalmente, alabó las palabras de Esteban Paredes, quien durante la semana pidió unión en el directorio de ByN: "Me parece muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Debemos buscar la unión de la institución y están muy bien las palabras de Esteban. Lo necesitamos para afrontar los desafíos del equipo en conjunto".