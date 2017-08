Brayan Véjar: El tema de Octavio Rivero se cerró, ahora está enfocado en nuestro objetivo

El jugador de Colo Colo Brayan Véjar aseguró que en el plantel del "Cacique" está cerrado el tema de Octavio Rivero, quien vivió una polémica con Blanco y Negro a raíz de su frustrada salida a Belgrano de Córdoba.

"El tema de Octavio ya está cerrado. Ahora está al cien por ciento enfocado en nuestro objetivo", señaló el jugador este miércoles.

Además, el ex Huachipato destacó la presencia en el plantel del delantero Nicolás Orellana, a quien "conozco mucho, es un excelente jugador. Una vez que se ponga en forma será buena alternativa".

Sobre su propia llegada a los "albos", Véjar dijo que no partió como quiso, "si no fui considerado fue porque no estaba en mi nivel. Gracias a Dios pude retomarlo y he podido sumar minutos".

En relación al Torneo de Transición, el ariete dijo que al ser un campeonato corto "será muy complicado. Nosotros trabajaremos para lograr el título".

Para finalizar dedicó palabras a Jorge Valdivia: "Desde el primer minuto ha trabajado de buena forma. Trabajar al lado de este tipo de jugadores es una gran experiencia", comentó.

Colo Colo jugará el martes 15 de agosto ante Palestino, por la tercera fecha del Torneo de Transición.