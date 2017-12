Claudio Borghi: Que Mosa no se sentara a hablar con Lucas Barrios es una injusticia con el hincha

El ex director técnico de Colo Colo y la selección chilena Claudio Borghi se refirió a los dichos de Lucas Barrios en Al Aire Libre en Cooperativa y opinó que el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa cometió una injusticia con los hinchas al no sentarse a hablar con el delantero paraguayo ante su interés de retornar al club.

"Puede decirlo públicamente o comunicarse con el jugador y le puede decir, 'Lucas la verdad no tenemos ningún interés en que vengas, o no tenemos el dinero o falta la venia del entrenador'", comenzó diciendo el hoy comentarista deportivo.

"Pero esto de jugar con la información respecto a una persona y después que el mismo jugador lo salga a desmentir, habla de un manoseo mediático del nombre del jugador que lo compromete con la hinchada porque en caso de no salir a decir nada queda como que nunca estuvo interesado en volver al club", agregó.

Ante, esto, apuntó que "Aníbal no es santo de mi devoción, pero en este caso tampoco voy a cargar con él por lo que yo siento sino por lo que ha pasado y me parece de una injusticia total con el hincha. Después no sé si llegan a acuerdo económico o no, pero esto de que ni siquiera se hayan sentado a hablar me parece tremendo porque incluso el jugador habló de esa predisposición de volver al club".

Por su parte, el ex jugador Leonel Herrera, fue más duro con Mosa asegurando que "es una mentira más del presidente, qué más se puede esperar de él. Si confirmó a Guede en el torneo pasado cuando debió echarlo, entonces se espera cualquier cosa".

"Es lamentable porque es un gran refuerzo, vigente totalmente y siempre ha dicho que quiere jugar un par de años más y retirarse en Colo Colo. Nadie conversó con él, estaba muy ilusionado, desechó varias opciones para esperar la oferta que nunca llegó. Es un referente importante", añadió.

Finalmente, el portero campeón de América José Daniel Morón, expresó: "Mientras uno estaba creyendo que todo iba por los cauces normales y de buena manera, todos estábamos contentos con lo que hace el presidente y la directiva, pero ahora cuando sale el jugador hablando el castillo se te derrumba y pasa a ser de una buena gestión a una deficiente".