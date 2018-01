Colaborador de Martino en Atlanta: La temporada de Carlos Carmona fue realmente muy buena

El ex futbolsita chileno Rodrigo Ríos, director técnico de la sub 19 de Atlanta United y colaborador de Gerardo Martino en el primer equipo, se refirió al posible traspaso de Carlos Camona a Colo Colo, asegurando que sería una gran pérdida por la gran temporada que tuvo el ex Coquimbo Unido.

"La verdad que la temporada de Carlos fue realmente muy buena. Llegó a ser un pilar fundamental en el esquema de Martino y mientras pudo estar en la cancha, estuvo lo máximo", expuso Ríos a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Aportó mucho en la recuperación de la pelota y en el equilibrio del equipo para darle una buena salida y buenas coberturas cuando no tenían el balón", agregó.

Sobre el futuro en Atlanta, club que le hizo una oferta a Carmona para renovar el contrato, aseguró que "acá termina el campeonato y hay prácticamente dos meses de pausa, los jugadores se van de vacaciones, los internacionales a sus países y acá no se habla mucho .Sólo (sé) lo que se escucha en la prensa".

"Creo que sería una pérdida muy importante porque un jugador de la experiencia y del nivel que ha mostrado en cancha y que conoce todos los movimientos tácticos que Martino quiere para su equipo. Sería una pérdida muy importante", agregó Ríos.