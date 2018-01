Colo Colo decidió cancelar la Noche Alba tras ausencia de Barcelona de Guayaquil

Por medio de un comunicado, Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, anunció que resolvió cancelar la Noche Alba debido a la imposibilidad de Barcelona de Guayaquil de viajar a Santiago para disputar el amistoso pactado para este martes.

La determinación del equipo ecuatoriano de no desplazarse al país no le cayó nada de bien al elenco de Macul que en primera instancia se enfocó en buscar un rival de urgencia, pero finalmente determinó no llevar a cabo la actividad.

"Blanco y Negro S.A. informa a la opinión pública y a los colocolinos que lamentablemente nos hemos visto en la obligación de cancelar la Noche Alba 2018 por fuerza mayor, debido a que el equipo ecuatoriano Barcelona de Guayaquil no pudo viajar a nuestro país, debido a motivos de ordenanza aérea ecuatoriana", comienza el comunicado.

"Nosotros teníamos un vuelo chártes contratado para tal efecto (ya pagado), el cual no pudo ser utlizado por dichas ordenanzas", agrega el escrito.

La falta de rival no era el único inconveniente para una Noche Alba que tenía preparado números músicales que animarían las horas antes del partido, sino que también la falta de refuerzos, pues Colo Colo sólo ha contratado al portero Bryan Cortés.

Respecto a los cerca de 17 mil boletos ya vendidos, Blanco y Negro aclaró que "el importe por las entradas será devuelto por parte de la ticketera encargada a quienes hayan adquirido un boleto".

"Además de la devolución de éste dinero, quienes hayan comprado tendrán un 50 por ciento de descuentro en el primer partido de local de Colo Colo en el Torneo Nacional, como forma de compensar las molestias ocasionadas", concluye el comunicado.