Colo Colo denunciará a Patricio Polic y espera que lo sancionen con 50 partidos

En Colo Colo quedaron muy molestos con los incidentes ocurridos en Temuco y tomaron una drástica decisión: Denunciarán a Patricio Polic al Tribunal de Disciplina y esperan que el árbitro sea sancionado con 50 partidos, según confirmó el abogado de Blanco y Negro, Jorge Carrasco, a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Queremos que se le sancione, de acuerdo a lo que establece el artículo 60 del código de penalidades. Estamos solicitando, en virtud de la gravedad de los hechos, que se le aplique la máxima sanción, aunque eso lo determinará el Tribunal. Pero son 50 partidos", argumentó Carrasco.

"Contraviene las normas de la ética y el fair play. Recuerden que los árbitros y los asistentes puede ser metidos en un tribunal de disciplina", resaltó el abogado.

Carrasco agregó que "esto no es una situación para dejar pasar. Para nosotros no es fácil. No es correcto que el encargado de que se cumplan las reglas dentro del campo del juego tenga conductas como éstas".

Los argumentos para la denuncia

El representante de Blanco y Negro explicó en detalle a Cooperativa cuáles son los argumentos para denunciar a Polic. Estos corresponden a la provocación contra el técnico Pablo Guede y la amenaza de expulsión a Esteban Paredes.

"A la luz de lo que hablamos con el cuerpo técnico, los jugadores y las imágenes que tenemos, existió, efectivamente, una amenaza por parte del cuarto árbitro, señor Patricio Polic. En un momento, se acercó a Guede en el momento de la segunda amarilla de Berríos, y le señaló el hecho de ir a pelear afuera", relató.

"Y respecto a Esteban Paredes, en el momento en que se amonesta a Opazo erradamente, se produce el reclamo de la banca, el cuerpo técnico y de Esteban. Polic amenaza al jugador que lo va a expulsar en términos que no corresponden a la autoridad del árbitro", agregó.

Finalmente, Carrasco indicó que están esperando el informe arbitral que debe entregar el árbitro central del partido César Deishler y con ello prepararán la defensa para sus jugadores y cuerpo técnico.